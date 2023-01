'Beloruski Wagner': plačanci Gardservisa

"Novačenje in urjenje posameznikov se odvija že več mesecev. Častniki, poveljniki in vojaki, ki imajo predhodne izkušnje s službovanjem v specialnih in drugih enotah, pri tem sodelujejo," je povedal Sakaščuk in dodal, da so do sedaj verjetno že pripravljeni za bojne dejavnosti in sabotaže. Sakaščuk trdi, da je "ruski predsednik Vladimir Putin vložil velike vsote denarja v formiranje beloruske paravojske, ki je ekvivalent skupini Wagner", o kateri smo večkrat že poročali. Ob tem ni odveč dodati, da je bil tudi Wagner v osnovi zasnovan kot varnostno podjetje, sicer pod drugim imenom.