Belorusko letalo se je moralo zaradi prepovedi vstopa vrniti v Minsk

Voditelji Evropske unije so uradnikom držav članic naročili, naj pripravijo nove sankcije proti Belorusiji in beloruskim letalskim družbam prepovedo letenje znotraj njihovega zračnega prostora. Odločitev so sprejeli po tem, ko so beloruske oblasti v nedeljo prisilile letalo letalske družbe Ryanair, da je pristalo v Minsku, in aretirale opozicijskega novinarja in njegovo partnerico.

Letalo beloruskega državnega prevoznika Belavia 2869 naj bi v Barceloni pristalo v sredo popoldne. "Pilot je od nas prejel informacije, da je francoski zračni prostor blokiran in da bodo imeli morda težave z vstopom," je zaReutersdejal tiskovni predstavnik poljske agencije za zračno navigacijo Pawel Lukasiewicz. Letalo je obrnilo in se vrnilo na letališče v Minsku.