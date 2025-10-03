Ben-Gvir pridržane aktiviste zmerjal s teroristi, ena ladja še pluje proti Gazi

Edina še preostala ladja humanitarne flotilje Sumud nadaljuje pot proti Gazi. Izrael je sicer od srede prestregel več kot 40 plovil, ki so sodelovala v flotilji in se približevala Gazi. Izraelske oblasti so napovedale deportacije več kot 400 zajetih aktivistov v Evropo. V četrtek zvečer je pridržane aktiviste obiskal izraelski minister Ben-Gvir, ki jih je označil za teroriste in dejal, da so se na ladjah zgolj zabavali. Zaradi izraelskega prestrezanja humanitarnih ladij v več državah po svetu potekajo protesti, v Italiji pa so sindikati pozvali k splošni stavki.

Po navedbah aktivistov, ki so bili del flotilje Sumud, je izraelska vojska nezakonito prestregla 42 plovil, njihove potnike pa ugrabila. Kot so dodali, le ena ladja, imenovana Marinette, nadaljuje misijo, katere cilj je prebiti izraelsko blokado Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Svet je videl, kaj se zgodi, ko civilisti nasprotujejo obleganju. In kljub temu Marinette pluje naprej," so na Instagramu zapisali aktivisti.

Ladja Marinette še pluje proti Gazi

Izraelsko zunanje ministrstvo je pred tem misijo flotilje označilo za provokacijo in sporočilo, da so "vsi potniki varni in v dobrem zdravstvenem stanju" ter da "jih varno prevažajo v Izrael, od tam pa jih bodo deportirali v Evropo". Aktiviste, med katerimi je tudi mlada podnebna aktivistka Greta Thunberg, so sprva odpeljali v izraelsko pristanišče Ašdod. Člane flotilje so nato premestili v zapor Ketziot, velik objekt v puščavi Negev. Tisti, ki bodo podpisali dokumente o prostovoljnem izgonu, bodo takoj deportirani. Tistim, ki bodo deportacijo zavrnili, pa bo zaradi nezakonitega vstopa sodilo posebno sodišče, sestavljeno iz uradnikov notranjega ministrstva, in ne redno sodišče, poroča The Guardian. Izraelske oblasti nameravajo večino Evropejcev s posebnim čarterskim letalom deportirati v eno od evropskih držav. Preostale bodo deportirali prek mejnega prehoda Allenby in s komercialnimi leti. Med pridržanimi so aktivisti iz Turčije, Francije, Italije, Španije, Velike Britanije, Irske, Grčije, Tunizije, Alžirije, Kolumbije in Združenih držav Amerike, Švedske ... Izrael je sporočil, da bo država ladje zasegla in zaplenila, kot je to storila v prejšnjih flotiljah.

Ben-Gvir aktiviste zmerjal s teroristi

V četrtek zvečer je pristanišče Ašdod obiskal izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, kjer se je, sodeč po posnetkih, ki krožijo na družbenih omrežjih, soočil tudi s pridržanimi aktivisti. Na posnetku vidimo aktiviste, ki mirno sedijo na tleh, Ben-Gvir pa nanje kaže s prstom in jih večkrat zmerja s teroristi. "To so teroristi. Poglejte jih, podporniki morilcev. Mimogrede, na njihovih ladjah je bil popoln nered," je dejal. Aktiviste je obtožil, da niso prišli pomagati ljudem, pač pa "v podporo Gazi, teroristom". Nekaj aktivistov pa mu je odgovorilo s skandiranjem "svobodna Palestina".

Nato je Ben-Gvir v posnetku razkazal eno od ladij in zatrdil, da na njej niso našli pomoči in da so našli le eno škatlo formule za dojenčke. "Vse je bila le ena velika zabava," je slišati Ben-Gvirja na posnetku, medtem ko hodi po ladji. Visoki policijski uradnik je po poročanju izraelskega portala Ynet Global dejal, da je Ben-Gvir kričal tudi na policijskega komisarja Dannyja Levija, ker aktivistom niso nadeli lisic. Policija je sicer za časnik zanikala, da se je to zgodilo. "Takega dogodka ni bilo," so sporočili iz Ben-Gvirjevega urada, piše Ynet Global.

Italijanski sindikati za danes pozvali k splošni stavki iz solidarnosti

Potem ko je Izrael začel s prestrezanjem ladij, so v četrtek v več državah po vsem svetu izbruhnili protesti. V več mestih po Italiji, kjer so glavni sindikati za danes pozvali k splošni stavki v solidarnost s flotiljo, je protestiralo na tisoče ljudi, da bi premierko Giorgio Meloni pozvali k zaščiti aktivistov. V Barceloni, od koder je odplula flotilja, je protestiralo okoli 15.000 ljudi, ki so vzklikali gesla, kot so "Gaza, nisi sama", "Bojkot Izraela" in "Svoboda za Palestino". V Parizu je protestiralo okoli tisoč ljudi, medtem ko je bilo v mestu Marseille na jugu Francije popoldne aretiranih okoli sto propalestinskih protestnikov, ki so poskušali blokirati dostop do pisarn proizvajalca orožja Eurolinks, ki ga obtožujejo prodaje vojaških komponent Izraelu.

