Afero Black Cube komentiral tudi nekdanji svetovalec Baracka Obame

Barack Obama in Ben Rhodes FOTO: AP

"Slovenija je tarča, ker želijo skrajno desničarski avtokrati poraziti progresivnega kandidata," je zapisal Rhodes in dodal, da tuji vohuni in operacije ne bi smele odločati o izidu volitev. "Glasujte za Goloba," je ob delitvi članka Politica, da je Golob o domnevnem izraelskem vmešavanju v kampanjo s pismom obvestil predsednico Evropske komisije, v objavi na X neposredno zapisal Rhodes. Rhodes je bil sicer eden od glavnih svetovalcev Obame za nacionalno varnost, sodeloval je pri ameriškem odzivu na arabsko pomlad, pogajanjih za normalizacijo odnosov med ZDA in Kubo, podpiral je tudi iranski jedrski dogovor (JCPOA). Danes opravlja predvsem vlogo političnega komentatorja in pisatelja.

Black Cube naj bi o Rhodesu pridobival "umazane podrobnosti"

V Sloveniji so v predvolilnem času zaokrožili anonimno objavljeni posnetki pogovorov z znanimi Slovenci, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, ko so razkrivali določene koruptivne prakse in domnevno vplivanje politike na kadrovanje v državnih podjetjih. Za izdelavo in objavo posnetkov naj bi stalo podjetje za korporativno obveščevalno dejavnost Black Cube, ki naj bi podobne aktivnosti izvajalo tudi drugod po Evropi in v svetu. Po poročanju ameriškega New Yorkerja in britanskega Observerja so pomočniki predsednika Donalda Trumpa leta 2017 najeli podjetje, da bi pridobili "umazane podrobnosti" o Rhodesu in Colinu Kahlu, namestniku Obamovega pomočnika, kot del "dovršenega poskusa diskreditacije dogovora" z Iranom. Izraelsko podjetje je v preteklosti pritegnilo mednarodno pozornost tudi zaradi domnevnih aktivnosti za diskreditacijo uradnikov administracije nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, ki so sodelovali v pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu, je poročala STA.

Predstavniki Black Cube naj bi se oglasili na Trstenjakovi ulici 8 .

Direktor Sove Joško Kadivnik je danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) predstavil dogajanje decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so sporočili z Ukoma. Predsednik SDS Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da "gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe", ki da bo preiskana in kaznovana. "Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali," je zapisal na omrežju X.