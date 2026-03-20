Tujina

Afero Black Cube komentiral tudi nekdanji svetovalec Baracka Obame

Washington, 20. 03. 2026 18.41 pred 27 minutami 3 min branja 74

Avtor:
N.L.
Ben Rhodes

Afera prikrito snemanih pogovorov vplivnih Slovencev, ki se pred volitvami pojavljajo na spletu, odmeva tudi v tujini. O pismu, ki ga je na to temo predsednik vlade Robert Golob poslal evropskemu vrhu, je poročal tudi portal Politico, na članek pa se je odzval nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Baracka Obame Ben Rhodes. "Tuji vohuni in operacije ne bi smele odločati o izidu volitev," je zapisal.

Barack Obama in Ben Rhodes
FOTO: AP

"Slovenija je tarča, ker želijo skrajno desničarski avtokrati poraziti progresivnega kandidata," je zapisal Rhodes in dodal, da tuji vohuni in operacije ne bi smele odločati o izidu volitev. "Glasujte za Goloba," je ob delitvi članka Politica, da je Golob o domnevnem izraelskem vmešavanju v kampanjo s pismom obvestil predsednico Evropske komisije, v objavi na X neposredno zapisal Rhodes.

Rhodes je bil sicer eden od glavnih svetovalcev Obame za nacionalno varnost, sodeloval je pri ameriškem odzivu na arabsko pomlad, pogajanjih za normalizacijo odnosov med ZDA in Kubo, podpiral je tudi iranski jedrski dogovor (JCPOA). Danes opravlja predvsem vlogo političnega komentatorja in pisatelja.

Black Cube naj bi o Rhodesu pridobival "umazane podrobnosti"

V Sloveniji so v predvolilnem času zaokrožili anonimno objavljeni posnetki pogovorov z znanimi Slovenci, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, ko so razkrivali določene koruptivne prakse in domnevno vplivanje politike na kadrovanje v državnih podjetjih. Za izdelavo in objavo posnetkov naj bi stalo podjetje za korporativno obveščevalno dejavnost Black Cube, ki naj bi podobne aktivnosti izvajalo tudi drugod po Evropi in v svetu.

Po poročanju ameriškega New Yorkerja in britanskega Observerja so pomočniki predsednika Donalda Trumpa leta 2017 najeli podjetje, da bi pridobili "umazane podrobnosti" o Rhodesu in Colinu Kahlu, namestniku Obamovega pomočnika, kot del "dovršenega poskusa diskreditacije dogovora" z Iranom.

Izraelsko podjetje je v preteklosti pritegnilo mednarodno pozornost tudi zaradi domnevnih aktivnosti za diskreditacijo uradnikov administracije nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, ki so sodelovali v pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu, je poročala STA.

Predstavniki Black Cube naj bi se oglasili na Trstenjakovi ulici 8 .
FOTO: Damjan Žibert
Preberi še Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8

Direktor Sove Joško Kadivnik je danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) predstavil dogajanje decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so sporočili z Ukoma.

Predsednik SDS Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da "gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe", ki da bo preiskana in kaznovana. "Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali," je zapisal na omrežju X.

Preberi še Janša o poznanstvu s predstavnikom Black Cube: Ni tajni agent

Na posnetkih, na katerih sta med drugim nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in odvetnica Nina Zidar Klemenčič, govorijo o tem, kdo je v državi vpliven in tudi o domnevni koruptivnosti nekaterih funkcionarjev, med drugim ljubljanskega župana Zorana Jankovića in infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek. Vsi, na katere letijo očitki, te zanikajo, vpleteni pa, da so posnetki zmanipulirani.

KOMENTARJI74

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Matej008
20. 03. 2026 19.09
Grobar je do konca pokopal svojo sekto 😅😂
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
20. 03. 2026 19.09
Janša kot nekdanji udbaš bo lahko izraelcem samo kazal in vodil kot turistični vodič poti po Bosni!Pr Jajcu- od Jajca!
Odgovori
+1
1 0
Skunk Works
20. 03. 2026 19.09
Eno vprašanje, recimo v Mehiki bi se pojavili posnetki bosa mamilarskega kartela, na podlagi katerih bi ga lahko končno prijeli...In en del mehiških uradnih organov bi začel mrzlično iskati tistega, ki je te posnetke spravil v javnost oziroma jih naročil, na mafijskega bosa pa bi kar nekako "pozabili"...Kaj bi si mislili o takšnih državnih organih?....
Odgovori
0 0
myomy
20. 03. 2026 19.08
SDS korupcija, 6. del - "Ko je Andrej Lovšin leta 2005 prevzel vodenje Intereurope, je poudaril, da »se je pred kratkim včlanil v SDS, ker popolnoma podpira predsednika vlade Janeza Janšo pri njegovem vodenju vlade, njegovih strategijah in načrtih«. Tri leta pozneje so kriminalisti začeli preiskovati sumljive posle pri gradnji terminala Čehov v Rusiji, v katero je Intereuropa vložila več kot 140 milijonov evrov, novo vodstvo družbe pa ga je pozneje uspelo prodati le za 45 milijonov evrov, torej skoraj 100 milijonov evrov manj. Več kot 20 milijonov evrov je končalo na računu v Liechtensteinu, tožilstvo pa je Lovšina obtožilo zlorabe položaja."
Odgovori
+1
1 0
Dobro opazujem
20. 03. 2026 19.08
Res nam so naredili sramoto jansisti, tukaj pa javkate kot ,da se ni nic zgodilo. Ce pogledamo Janso se se bolj blamira na svojem tviterju ,ko izjavi ,da bo tozil sovo , pa tudi njegovega pajdasa Mahnica. Ce bi bili posteni se ne bi rabili zdaj branit. Ampak sds in postenje je na zadnjem mestu. Ce volis Janso,volis Izrael,cerkev,to troje dela z roko z roko. V nedeljo bodo cerkvenjaki vernike pozivali naj volijo ja sds zato ,ker podpirajo Izrael,Jansa pa tudi. Evo so vsi skupaj veliki bratje.
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
20. 03. 2026 19.08
VSI NA VOLITVE..POSLJIMO PRINCA TEME..PRODANCA JUDOM NA POLITICNO SMETISCE
Odgovori
+2
2 0
myomy
20. 03. 2026 19.08
SDS korupcija, 5. del - "Leta 2007 je prva Janševa vlada ruski skupini Koks prodala večinski državni delež v Slovenski industriji jekla (SIJ). Poznejša revizija računskega sodišča je ugotovila številne nepravilnosti, saj je prodajna komisija (vodila jo je Marija Zagožen) iz postopkov na hitro izločila vse ostale potencialne konkurente. Čeprav je kupnina za SIJ znašala 105 milijonov evrov, so Rusi v Slovenijo najprej nakazali kar 175 milijonov evrov. Zakaj so se "zmotili", še danes ni jasno."
Odgovori
+1
1 0
stoinena
20. 03. 2026 19.07
kar se vohunov tiče, bomo drugič uporabili svoje domače, pa bo mir. vohunili bomo vedno in povsod za vsemi politiki, da se bodo iz strahu naučili poštenosti. jasno?
Odgovori
0 0
juventina10
20. 03. 2026 19.07
🤣🤣🤣🤣in to ni vmesavanje,ko nam govori...glasujte za goloba,ameri,pri sebi najprej dobro posesajte,metla je premalo.
Odgovori
+1
2 1
marker1
20. 03. 2026 19.06
Kovačeva Nika financirana od Soroša se vtika v slovenske volitve.
Odgovori
-3
0 3
Ivekov Butler Nenad
20. 03. 2026 19.06
Bravo Janša, Judi so prava pot, arabci in nacsti lažejo, Judje pa so pametni in imajo blagoslov, zdaj so očiutno še slovenske levake posneli, kako kradejo
Odgovori
-5
0 5
FreedomMan
20. 03. 2026 19.07
Pojdi na letalonosilko, napravi uslugo nam, ki smo za mir
Odgovori
+4
4 0
Ivekov Butler Nenad
20. 03. 2026 19.08
sej bo počas mir, Iranci so pod pritiskom, Kitajec rabi njihovo nafto, američan pa lahko zapre tam vse, lahko pa tud elektriko ugasne celi državi, mal se bodo še prepirali par tednov pa bo konec
Odgovori
-1
0 1
Oblastljudstvu
20. 03. 2026 19.09
Si ti bolan? Te poteze bodo samo Evropo pahbile v se vecjo krizo
Odgovori
0 0
stoinena
20. 03. 2026 19.06
zakaj se pa zdaj američan meša in oglaša??
Odgovori
-1
1 2
FreedomMan
20. 03. 2026 19.05
Politična kariera janše je končana, mogoče ga pa kot izkušenega udbaša zaposlijo v black cubeu.
Odgovori
+1
6 5
Ivekov Butler Nenad
20. 03. 2026 19.07
tako so že 1991 govorili
Odgovori
0 0
myomy
20. 03. 2026 19.05
SDS korupcija, 4. del - "V času prve Janševe vlade je Luko Koper vodil Robert Časar, pozneje kandidat SDS na parlamentarnih volitvah leta 2008. Njegovo obdobje na čelu največjega slovenskega pristanišča je zaznamovalo sporno kupovanje zemljišč za zaledne terminale, zaradi katerih je bil v letih 2016 in 2018 obsojen na zaporno kazen. Tej se je skušal izogniti z begom v Dominikansko republiko."
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
20. 03. 2026 19.05
Jaz pa ne razumem, kako lahko odkritje kriminalitete vpliva na volitve. Seveda, pametni ljudje naj ne bi volili kriminalcev, ki so jih s prisluškovanjem odkrili.... ja, v tem smislu vplivajo na volitve, kar je pa edino pravilno.
Odgovori
+1
3 2
myomy
20. 03. 2026 19.05
SDS korupcija, 3. del - "Elektronska sporočila, ki jih je nekdanji prvi mož Nove KBM Matjaž Kovačič pošiljal Janši in njegovemu tedanjemu tajniku v kabinetu Borutu Petku, razkrivajo, da sta bila oba praktično na dnevni ravni obveščena o dogajanju v banki. Kovačič ju je tako mimo nadzornega sveta prosil za soglasja in usmeritve, jima pošiljal zaupne dokumente, se dogovarjal o podrobnostih privatizacije banke in sklicih skupščin delničarjev, pomagal urejati službe za kadre SDS in v enem primeru sodeloval tudi pri urejanju pogojev posojila podjetju Klima Petek. V zameno je Kovačič Petka in Janšo večkrat prosil za pomoč pri obrambi svojega položaja, saj da od »naših« dobiva le »zahteve in batine«. Obveščal jih je tudi o poslih na Hrvaškem, kjer je Nova KBM z nepremičninskimi kupčijami izgubila skoraj 30 milijonov evrov."
Odgovori
-2
0 2
myomy
20. 03. 2026 19.04
SDS korupcija, 2. del - "Kmalu po tem, ko je Janša prvič prevzel vodenje vlade, je sklenil dober posel z gradbenim podjetjem Imos. Ta je Janši prodal stanovanje v Ljubljani tako, da je hkrati od prvaka SDS odkupil njegovo, precej manjše enosobno stanovanje v Ljubljane in zemljišče v Trenti, za katerega je plačal več kot 131 tisoč evrov. Na njem je Imos domnevno želel graditi apartmaje, a se je hitro izkazalo, da to ne gre. Na tem zemljišču na območju Triglavskega narodnega parka ni mogoče graditi, zato tožilstvo sumi, da ga je Imos nekajkrat preplačal. Imos je v času prve Janševe vlade na veliko delal z državo, največ z ministrstvi za izobraževanje in notranje zadeve."
Odgovori
-6
0 6
marker1
20. 03. 2026 19.05
Kaj ponavljaš propadle obtožbe?
Odgovori
+4
5 1
Špageti na Švarc pipi.
20. 03. 2026 19.04
Mamo to.
Odgovori
+1
1 0
ta_pametni
20. 03. 2026 19.04
Dobro, da smo na afero prisluhov o korupciji naše vlade povsem pozabili in zdaj se ukvarjamo z afero black cube, ki to sploh ni.
Odgovori
+2
2 0
fizelj2
20. 03. 2026 19.04
ta lahko govori kar hoce... pa ravno v Ameriki je Trump zmagal zaradi Rusov. Zal je tako
Odgovori
+2
2 0
