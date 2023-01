Bencinski servisi v Italiji za konec januarja napovedali stavko

Več italijanskih združenj je danes v skupni izjavi sporočilo, da želijo s protestom v celotni mreži servisov zaustaviti val blatenja proti skupini poštenih delavcev in ponovno vzpostaviti resnico. Obenem so napovedali tudi izvedbo protestov pred stavbo italijanskega parlamenta v Rimu.

Minister za okolje in energetsko varnost Gilberto Pichetto je napoved stavke s strani združenj pospremil z besedami, da je to njihova legitimna pravica.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so se cene bencina in dizla od odprave nižjih dajatev močno zvišale. Zaradi pritožb potrošniških združenj se z omenjenimi primeri že ukvarjajo tudi tožilstvo in regulatorni organi.

Vlada premierke Giorgie Meloni je medtem v torek potrdila vsebino uredbe, ki določa povečanje preglednosti cen goriva v državi, s čimer želijo preprečiti špekulativne dvige cen. V skladu z njo bodo morali bencinski servisi ob cenah, ki jih določijo sami, navesti tudi povprečne cene goriv na ravni države in omejiti višino cen na bencinskih servisih ob avtocestah.

Gospodarski minister Giancarlo Giorgetti je dejal, da se bo vlada v skladu z uredbo odločila, ali bo v primeru, če bodo cene goriv znova zrasle, spet znižala dajatve.

V Italiji je sicer po podatkih Avto-moto zveze Slovenija liter 95-oktanskega bencina danes stal 1,903 evra, cena 98-oktanskega bencina 2,122 evra, cena dizla pa 1,958 evra. Cenejše gorivo imajo v vseh sosednjih državah Italije.