Skupina Benečanov, ki rešuje turiste: Pozor! Žepar!

Skupina domačinov je predrznim uličnim tatovom v Benetkah napovedala vojno: patruljirajo po ulicah in glasno opozarjajo na nepridiprave. Čeprav to počnejo že dolgo, so svetovno slavo dosegli šele v zadnjem času, odkar svoje posnetke objavljajo na družbenih omrežjih TikTok in Instagram. Njihov prvi obraz je 57-letna Monica, ki v svojem prostem času preganja žeparje. Njen prodorni glas je postal viralen – predmet številnih šal, dobil je celo svojo pesem.