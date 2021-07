Protesti Benečanov zalegli: s 1. avgustom križarke ne bodo več plule mimo mesta

V prihodnjih dneh bo potekalo srečanje Organizacije ZN za izobraževanje in kulturo (Unesco), ki je predlagala vključitev Benetk na seznam ogroženih območij svetovne dediščine. Benetke so bile na seznam Unescove kulturne dediščine uvrščene leta 1987 kot "izjemna arhitekturna mojstrovina". A v organizaciji so prejšnji mesec pozvali k bolj trajnostnemu upravljanju turizma.

"Danes sprejeti odlok je pomemben korak za zaščito sistema beneške lagune," je po sprejetju odloka na seji vlade dejal premier Mario Draghi in dodal, da bo nekaj denarja namenjenega za ublažitev vpliva na delovna mesta.

Največje ladje bodo tako preusmerjene v beneško industrijsko pristanišče Marghera.

A ministri to potezo vidijo zgolj kot začasno rešitev in so že pozvali k zbiranju idej za nov stalni terminal.