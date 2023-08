Benedejčič: To je sporočilo vsem, da je poveljnik in gospodar samo en – Putin v Kremlju

Nesreča se je sicer zgodila točno dva meseca po začetku upora. Gre zgolj za naključje ali bi lahko šlo za sporočilo? "Mogoče gre tudi za kakšno sporočilo, a vsekakor bi jaz poudaril to, da uradni Kremelj od narative, ki jo je Putin vzpostavil lani februarja, ne odstopa. Če pogledate, kaj je povedal Dimitri Medvedjev bivši predsednik države, bivši predsednik vlade in sedanji podpredsednik sveta za nacionalno varnost prejšnji teden. Rekel je, da je tudi Kijev nekaj, kar Rusija želi, da pa se ukrajinske oblasti lahko preselijo v Lvov, če jim bodo to dovolili Poljaki. Ruska oblast torej ne odstopa od tistega, kar je Putin najavil lansko leto. V tem smislu je bil Prigožin za Kremelj, s tem kar je naredil in izjavil, zelo moteč," je pojasnil Benedejčič.

Kaj pa domnevna Prigožinova smrt pomeni za Putina? "Putin je na dan, ko je prišlo do poskusa upora, v izjavi opozoril na leto 1917, ko je prišlo do boljševiške revolucije. Njegovo sporočilo je bilo, da se ne sme ponoviti tisto, kar Rusi vidijo kot napako iz prve svetovne vojne. Ko so po uspešni ofenzivi leta 1916 potem leto dni kasneje imeli revolucijo in je razpadlo cesarstvo. Se pravi poudarek v Rusiji je na tem, da je treba ta konflikt zdržati in da je predvsem pomembna enotnost vodstva in pa ljudstva. V tem smislu to, kar se je zgodilo, pravzaprav krepi pozicijo Putina in je tudi sporočilo vsem ostalim oligarhom ali pa vojvodem, da je poveljnik in gospodar samo en in to je Putin v Kremlju," je sklenil državni sekretar.