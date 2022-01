Benedikt XVI. obtožen, da ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok

Leta 1986, ko je bil Ratzinger premeščen v Vatikan, je bil Hullermann zaradi nadlegovanja še več otrok obsojen na pogojno zaporno kazen. Tudi po obsodbi je še vrsto let delal z otroki, njegov primer pa velja za primer napačnega ravnanja s strani Cerkve. Benedikt je zanikal, da je vedel za duhovnikovo zgodovino.

Eden od primerov vključuje razvpitega duhovnika Petra Hullermanna , ki je bil zaradi obtožb zlorabe 11-letnega dečka premeščen iz Essna v München. Kljub njegovi zgodovini so ga prerazporedili na pastoralne dolžnosti.

Ratzinger ni ukrepal za preprečitev zlorab s strani duhovnikov v štirih primerih, so na novinarski konferenci v Münchnu povedali avtorji poročila.

Družba, ki je poročilo pripravila na zahtevo nadškofije, je ugotovila, da je zlorabe v celotnem obdobju zagrešilo 173 duhovnikov in devet diakonov. Žrtev je bilo 497, večinoma dečkov in najstnikov.

Poročilo je pripravila odvetniška družba Westpfahl Spilker Wastl, ki je analizirala obravnavo primerov zlorabe otrok v nadškofiji med letoma 1945 in 2019. Joseph Ratzinger , kasnejši papež Benedikt XVI., jo je vodil med letoma 1977 in 1982.

Papež v odgovor na vprašanja odvetnikov pripravil izjavo na 82 straneh

Nekdanji papež je v odgovor na vprašanja odvetniške družbe pripravil 82-stransko izjavo. "Usode žrtev zlorab si nekdanji papež jemlje k srcu in je v celoti naklonjen objavi münchenskega poročila," je za Bild povedal njegov tiskovni predstavnik Georg Gaenswein.

94-letni Benedikt je leta 2013 postal prvi papež v 600 letih, ki je odstopil s te funkcije, zdaj živi v osamitvi v nekdanjem samostanu na ozemlju Vatikana.

Reformistična katoliška skupina Wir sind Kirche (Mi smo Cerkev) ga je pozvala, naj prevzame odgovornost za to, kar se je dogajalo, ko je vodil münchensko škofijo. "Ratzingerjevo priznanje, da je bil s svojimi dejanji ali pa nedelovanjem, vedenjem ali nevedenjem osebno in poklicno vpleten v trpljenje mnogih mladih, bi bilo zgled za mnoge druge škofe in odgovorne osebe," je zapisano v izjavi.

Nemško katoliško cerkev je v zadnjih letih sicer pretresla vrsta poročil, ki so razkrila razširjeno zlorabo otrok s strani duhovnikov. Študija, ki jo je leta 2018 naročila nemška škofovska konferenca, je pokazala, da je 1670 duhovnikov v državi med letoma 1946 in 2014 zagrešilo vsaj eno obliko spolnega napada na 3677 mladoletnikov, poroča France24.