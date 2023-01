Benedikt XVI. že v baziliki svetega Petra, od ponedeljka slovo vernikov

Po sobotni smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. so v Vatikanu že začeli s pripravami na njegov pogreb. Kot so sporočili, so Benedikta prepeljali v baziliko svetega Petra, priložnost pa ovekovečili tudi s fotografijo.

Vatikan se v luči včerajšnje smrti Benedikta XVI. pripravlja na njegov pogreb. Kot so sporočili, bodo zaslužnega papeža pokopali v četrtek, še prej pa se bodo lahko z obiskom bazilike svetega Petra v Vatikanu od njega poslovili tudi verniki. Kot so sporočili s Svetega sedeža, so Benedikta že prepeljali v baziliko. Ob tem so objavili tudi fotografijo. Kot je razvidno s fotografije, obiskovalcev za zdaj še ni. Ti se mu bodo lahko s svojo prisotnostjo poklonili od ponedeljka do četrtka, ko bo sledil preprost pogreb. Vodil ga bo papež Frančišek, so sporočili iz Vatikana. Benedikta bodo nato položili v grobnico pod baziliko svetega Petra. Vatikan je na ceremonijo povabil le delegaciji Nemčije in Italije, saj da je bil zaslužni papež. S tem so tudi sporočili, da Benedikta XVI. ne bodo pokopali kot papeža. V mestni državi pričakujejo, da se bo pogreba udeležilo približno 60.000 ljudi. Pogreba papeža Janeza Pavla II. se je na primer udeležilo 300.000 vernikov. Več o ceremoniji ni znanega. PREBERI ŠE Umrl je zaslužni papež Benedikt XVI. Zaslužni papež Benedikt XVI. je umrl po večletnih težavah z zdravjem. Stanje 95-letnika se je močno poslabšalo v sredo. Takrat je papež Frančišek vernike pozval k molitvi zanj. Benedikt je bil leta 2013 sicer prvi papež po skoraj 600 letih, ki je odstopil. S položaja je odšel zaradi zdravstvenih težav.