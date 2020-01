Beneške turiste presenetila (slovenska) nanduja, ki sta tavala po ozkih ulicah

Policisti v Benetkah so prejeli več deset klicev od ljudi, ki so opazili, da po ozkih ulicah med turisti romata nanduja. Ugotovili so, da sta njuna lastnika Slovenca, nanduja pa sta iz bližnjega mesta prišla z vlakom. Ker sta Nina in Nande prosto tavala po mestu, je oba lastnika doletela kazen v višini 400 evrov.

Policisti so ptiča, ki so ju sprva zamenjali za avstralske noje, izsledili v bližini železniške postaje, njuna lastnika pa so kaznovali s 400€ kazni. Prav tako so jima za dva dni prepovedali vstop v Benetke in ju skupaj z nandujema poslali nazaj tja, od koder so prišli. Videoposnetek njunega izleta so mnogi delili na družbenih medijih, med drugim na računu "Benetke niso Disneyland", ki so ga vzpostavili prebivalci, naveličani tega, v kakšno smer gre njihovo mesto. Eden izmed lastnikov je za italijanski časopis La Nuova di Venezia e Mestre dejal, da se opravičuje za nevšečnosti, o ptičih pa je povedal: "Nista nevarna, imamo jih, da se igrajo z otroki." Lastnika sta njihovo potovanje sicer vestno spremljala na svoji Facebook strani.

