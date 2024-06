Benetke z novimi prepovedmi: nič več velikih turističnih skupin ali zvočnikov

Znano je, da so Benetke zaradi kanalov zgodovinske mestne četrti eno najbolj obiskanih krajev v Evropi.

V letu 2021 so Benetke najprej dostop do mestnega jedra prepovedale križarkam, ki zdaj sidrajo v industrijski coni, v začetku tega leta pa so uvedle tudi dnevno vstopnino v višini pet evrov.