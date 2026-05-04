Tujina

Beograd dražji od Ljubljane: prodali stanovanje za 15.298 evrov na kvadrat

Beograd, 04. 05. 2026 11.44 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.V.
Beograd na vodi - 2

Slovenska prestolnica ni edina, ki se na Balkanu 'diči' z vrtoglavimi cenami nepremičnin. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je na primer leta 2025 znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov, najdražji kvadratni meter stanovanja v Srbiji pa je bil lani prodan za 15.298 evrov v Beogradu, kar je krepko več od lani najdražje prodanega stanovanja v Ljubljani za dobrih devet tisoč evrov.

Največji znesek, kar 1,8 milijona evrov, je bil namenjen stanovanju na lokaciji "Beograd na vodi". Najdražja hiša je bila prodana v mestni občini Savski Venac (Mesto Beograd) za 3,8 milijona evrov, v isti mestni občini pa je bilo za 66.000 evrov plačano tudi najdražje garažno mesto, poroča klix.ba.

V primerjavi s prejšnjimi leti je Hrvaška lani zabeležila še večji upad prometa z nepremičninami, vendar cene še vedno naraščajo, kažejo podatki iz publikacije o pregledu nepremičninskega trga za leti 2024 in 2025.

V letu 2025 je bilo na Hrvaškem opravljenih 20.293 prodaj stanovanj in apartmajev v skupni vrednosti 3,45 milijarde evrov. Povprečna vrednost ene kupoprodajne transakcije je bila 170.014 evrov. Mediana cena stanovanja oz. apartmaja v letu 2025 je bila 2.587 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je bila polovica stanovanj prodanih po tej ceni ali nižji, druga polovica pa po ceni 2.587 evrov ali višji, navaja portal.

Beograd na vodi - 2
Beograd na vodi - 2
FOTO: Eagle Hills

Pet odstotkov stanovanj je bilo v letu 2025 prodanih po 901 evrov na kvadratni meter ali manj, medtem ko je bila v petih odstotkih najdražjih kvadratnih metrov cena 4,9-krat višja in je znašala 4.428 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je bilo pet odstotkov najdražjih stanovanj na hrvaškem nepremičninskem trgu prodanih po tej ceni ali več.

Najvišja mediana cena na kvadratni meter stanovanja je bila zabeležena v Splitsko-dalmatinski županiji s 3.333 evri, sledili sta mesto Zagreb s ceno 2.917 evrov in Primorsko-goranska županija s ceno 2.824 evrov.

Povprečna cena stanovanja v Črni gori je bila v prvem četrtletju 2026 2.910 evrov na kvadratni meter, kar je 8,5-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki platforme Estitor, ki spremlja 14.786 aktivnih oglasov v šestih največjih mestih v državi.

V prvem četrtletju leta 2026 je Podgorica zabeležila letno rast cen v višini 17,2 odstotka. Povprečna cena na kvadratni meter znaša 2.707 evrov, donosnost najemnine pa dosega 4,9 odstotka na leto, kar je najvišja vrednost v Črni gori. Budva s 3.344 evri na kvadratni meter in donosnostjo 4,7 odstotka ostaja najbolj iskana obmorska destinacija v Črni gori.

Tuji kupci predstavljajo skoraj dve tretjini vse prodaje nepremičnin v Črni gori.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
man1983
04. 05. 2026 13.14
Neki Zokijev prijatelj???
Odgovori
0 0
krjola
04. 05. 2026 12.40
v Beogradu neka luksuzna stanovanja kupujejo samo kriminalci in skorumpirani Rusi, ki morjo prek nepremičnim oprat denar...
Odgovori
+4
5 1
wsharky
04. 05. 2026 12.35
samo mafiozoti kokainčeki lahko kupijo po 15k na kvadrat
Odgovori
+5
5 0
kr en 123
04. 05. 2026 12.28
Pri nas je še poceni... hitro kupit..
Odgovori
0 0
krjola
04. 05. 2026 12.19
če je bilo eno stanovanje prodano za 15 jurjev še nič ne pomeni..v Ljubljani je bila lani hiša pod Rožnikom prodana za 6,4 miljona ojrov....povprečna cena stanovanjske površine je pa v Ljubljani daleč najvišja od vseh mest bivše Jugoslavije, to so dejstva...kakšen Beograd lepo vas prosim...ne prbijite...
Odgovori
+4
4 0
myomy
04. 05. 2026 12.17
Zakaj pa Beograd ne bi bil dražji od Ljubljane? Saj je tudi Ljubljana dražja od Trsta.
Odgovori
+0
4 4
Rudar
04. 05. 2026 12.30
A kje piše, da ne sme bit?
Odgovori
+4
4 0
