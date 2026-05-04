Beograd dražji od Ljubljane: prodali stanovanje za 15.298 evrov na kvadrat

Največji znesek, kar 1,8 milijona evrov, je bil namenjen stanovanju na lokaciji "Beograd na vodi". Najdražja hiša je bila prodana v mestni občini Savski Venac (Mesto Beograd) za 3,8 milijona evrov, v isti mestni občini pa je bilo za 66.000 evrov plačano tudi najdražje garažno mesto, poroča klix.ba.

V primerjavi s prejšnjimi leti je Hrvaška lani zabeležila še večji upad prometa z nepremičninami, vendar cene še vedno naraščajo, kažejo podatki iz publikacije o pregledu nepremičninskega trga za leti 2024 in 2025.

V letu 2025 je bilo na Hrvaškem opravljenih 20.293 prodaj stanovanj in apartmajev v skupni vrednosti 3,45 milijarde evrov. Povprečna vrednost ene kupoprodajne transakcije je bila 170.014 evrov. Mediana cena stanovanja oz. apartmaja v letu 2025 je bila 2.587 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je bila polovica stanovanj prodanih po tej ceni ali nižji, druga polovica pa po ceni 2.587 evrov ali višji, navaja portal.