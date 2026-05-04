Beograd dražji od Ljubljane: prodali stanovanje za 15.298 evrov na kvadrat

Največji znesek, kar 1,8 milijona evrov, je bil namenjen stanovanju na lokaciji "Beograd na vodi". Najdražja hiša je bila prodana v mestni občini Savski Venac (Mesto Beograd) za 3,8 milijona evrov, v isti mestni občini pa je bilo za 66.000 evrov plačano tudi najdražje garažno mesto, poroča klix.ba.
V primerjavi s prejšnjimi leti je Hrvaška lani zabeležila še večji upad prometa z nepremičninami, vendar cene še vedno naraščajo, kažejo podatki iz publikacije o pregledu nepremičninskega trga za leti 2024 in 2025.
V letu 2025 je bilo na Hrvaškem opravljenih 20.293 prodaj stanovanj in apartmajev v skupni vrednosti 3,45 milijarde evrov. Povprečna vrednost ene kupoprodajne transakcije je bila 170.014 evrov. Mediana cena stanovanja oz. apartmaja v letu 2025 je bila 2.587 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je bila polovica stanovanj prodanih po tej ceni ali nižji, druga polovica pa po ceni 2.587 evrov ali višji, navaja portal.
Pet odstotkov stanovanj je bilo v letu 2025 prodanih po 901 evrov na kvadratni meter ali manj, medtem ko je bila v petih odstotkih najdražjih kvadratnih metrov cena 4,9-krat višja in je znašala 4.428 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da je bilo pet odstotkov najdražjih stanovanj na hrvaškem nepremičninskem trgu prodanih po tej ceni ali več.
Najvišja mediana cena na kvadratni meter stanovanja je bila zabeležena v Splitsko-dalmatinski županiji s 3.333 evri, sledili sta mesto Zagreb s ceno 2.917 evrov in Primorsko-goranska županija s ceno 2.824 evrov.
Povprečna cena stanovanja v Črni gori je bila v prvem četrtletju 2026 2.910 evrov na kvadratni meter, kar je 8,5-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki platforme Estitor, ki spremlja 14.786 aktivnih oglasov v šestih največjih mestih v državi.
V prvem četrtletju leta 2026 je Podgorica zabeležila letno rast cen v višini 17,2 odstotka. Povprečna cena na kvadratni meter znaša 2.707 evrov, donosnost najemnine pa dosega 4,9 odstotka na leto, kar je najvišja vrednost v Črni gori. Budva s 3.344 evri na kvadratni meter in donosnostjo 4,7 odstotka ostaja najbolj iskana obmorska destinacija v Črni gori.
Tuji kupci predstavljajo skoraj dve tretjini vse prodaje nepremičnin v Črni gori.
