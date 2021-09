Beograd in Priština umirila napetosti

"Zahvaljujem se Besniku Belimiju in Petru Petkoviću za pripravljenost na pogajanja in dogovor v dobro ljudi," je še dodal Lajčák.

V dokumentu, ki ga je delil, je zapisano, da sta se obe strani strinjali, da bodo posebne enote policije, ki so trenutno nameščene na Jarinju in Brnjaku, 2. oktobra začele odstranjevati iz blokade. Kfor bo takrat prišel na Jarinje in Brnjak ter ostal približno dva tedna, da bi omogočil varno okolje in svobodo gibanja.

Poleg tega je navedeno, da se bo od 4. oktobra 2021 kot začasni ukrep uporabljal režim nalepk, dokler se ne sprejme trajna rešitev.

Prav tako pa bo ustanovljena delovna skupina, ki jo bodo sestavljali predstavniki Evropske unije, Beograda in Prištine, in ki ji bo predsedovala EU, da bi dosegli trajno rešitev glede registrskih tablic, ki spoštovala prakso in standarde EU.

Tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potrdil, da je bil dogovor dosežen.