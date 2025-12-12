Svetli način
Tujina

Beograd letos brez silvestrovanja v organizaciji mesta

Beograd, 12. 12. 2025 20.29 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA , D.L.
Mesto Beograd letos ne bo organiziralo silvestrovanja, je sporočil župan Aleksandar Šapić, razlog za odpoved pa pripisal varnostnim razlogom. Ob očitkih, da so silvestrovanje odpovedali zaradi šotorskega naselja, kjer se zbirajo podporniki oblasti, je srbski predsednik Aleksandar Vučić pozval k umiku šotorov.

Silvestrovanje v Beogradu
Silvestrovanje v Beogradu FOTO: AP

Beograjski župan Aleksandar Šapić je kot razlog za odpoved silvestrovanja v organizaciji mesta v četrtek navedel varnostne razloge, ker da ne želi, da se ponovi incident, kakršen se je zgodil lani, je poročal portal N1 Srbija.

Kot je pojasnil, se je namreč lani na glavnem mestnem trgu pojavila skupina ljudi, ki ni bila del občinstva, ter poskušala prebiti varnostne zapore in vdreti na območje koncerta. To ji ni uspelo, zato so se odpravili na drugo lokacijo, kjer je potekal "neki drugi shod".

Silvestrovanja v organizaciji mesta so se v prejšnjih letih udeleževali predvsem mladoletniki, stari med 13 in 15 let, ki jih ne želi ogrožati, je še poudaril Šapić. Dodal je, da bo tako ostalo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za "normalno" organizacijo tovrstnih dogodkov.

Lansko silvestrsko noč v Beogradu so zaznamovali množični protesti, ki v Srbiji redno potekajo od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, ki je zahteval 16 življenj.

Po odpovedi letošnjega silvestrovanja so se v javnosti po pisanju srbskih medijev pojavili očitki, da je razlog šotorsko naselje v parku v bližini narodne skupščine, kjer se zbirajo podporniki srbskega predsednika Aleksandra Vučića in njegove Srbske napredne stranke.

Vučić je ob teh očitkih v četrtek dejal, da so lansko silvestrovanje uničili protestniki. "Že lani sem prosil, naj ne uničujejo praznovanja, a so v Beogradu uničili silvestrovanje. Hoteli so se pretepati s tistimi, ki so bili na koncertu na Trgu republike," je izjavil.

Ob tem je dejal, da nekatere moti mesto v parku, kjer nihče nikoli ni niti predvidel nobenega koncerta. Kljub temu je izrazil upanje, da se bodo šotori umaknili, in napovedal, da bo "dal vse od sebe", da prepriča tiste, ki bivajo v šotorskem naselju, da se umaknejo od tam.

Silvestrovanje v Beogradu bo sicer potekalo v sklopu prestižnega kompleksa Beograd na vodi, a mesto ne bo sodelovalo pri njegovi organizaciji, veliko dogodkov pa bo besedah župana potekalo tudi v središču mesta.

