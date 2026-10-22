Beograd na točki vrelišča: dva shoda in dve tekmi

Stranka SNS, ki jo vodi Aleksandar Vučić, serijo velikih shodov zaključuje v novobeograjski Hali sportova. Shod se je pričel ob 16. uri. Pred tem je stranka nekdanjega predsednika organizirala večje dogodke v beograjski Areni, Nišu in Novem Sadu. Vučić je dejal, da želijo na parlamentarnih volitvah 25. oktobra pokazati, da "pričakujejo zmago povsod in na vsakem kraju".

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Protesti v Beogradu AP

Protesti v Beogradu AP

Protesti v Beogradu AP





Medtem pa opozicija na trgu Slavija v središču Beograda pripravlja shod z naslovom Pobeda zove (Zmaga kliče). Na tem protestu se pričakuje več deset tisoč podpornikov Študentske liste. Njihovi podporniki iz različnih delov države v Beograd prihajajo z vsemi razpoložljivimi prevozi in celo peš. Pred tem je bil pred rektoratom univerze organiziran sprejem za tri kolone študentov, ki so v glavno mesto pešačili več dni. "Kraj, ki se spominja naših največjih trenutkov, bo znova simbol enotnosti, odločnosti, moči in zmage," so na Instagramu sporočili iz Študentske liste.

V Beogradu je tudi naša novinarka Tea Šentjurc, ki se bo oglašala iz srbske prestolnice v našem informativnem programu na POP TV.

Od začetka velikih protivladnih in protikorupcijskih protesto, ki jih je sprožil pad nadstrešnice v Novem Sadu, so bila na Trgu Slavija organizirana velika zborovanja že štirikrat. 15. marca 2025 je enega od njih prekinil nerazložljiv zvok - policija naj bi uporabila zvočni top -, maja letos pa je po koncu shoda prišlo do nasilja in aretacij. Beograd pa danes ne bo le stičišče političnih dogodkov, ampak tudi športnih, zato v mestu vladajo poostreni varnostni ukrepi. Istega večera bo namreč v beograjski Areni odigran Večni košarkarski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo, kjer so vstopnice, vseh 20.000 razprodane, rdeče-beli pa bodo na nogometnem stadionu Rajko Mitić pozdravili danski København. Pripadniki policije so imeli polne roke dela tudi v sredo, ko so pridržali pet 28-letnikov zaradi suma priprave na rušenje ustavnega reda med nedeljskim glasovanjem.