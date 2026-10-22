Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Beograd na točki vrelišča: dva shoda in dve tekmi

Beograd, 22. 10. 2026 16.12 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
Protesti v Beogradu

Opolnoči bo v Srbiji nastopil volilni molk pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo v nedeljo. V Beogradu je napovedan zadnji veliki shod opozicije, ki se ga bo po napovedih udeležilo več deset tisoč ljudi iz celotne države. Prav tako svoj zadnji veliki dogodek prireja vladajoča stranka. V mestu veljajo poostreni varnostni ukrepi. Ankete kažejo na tesen boj med listo Aleksandra Vučića in opozicijsko Študentsko listo.

Stranka SNS, ki jo vodi Aleksandar Vučić, serijo velikih shodov zaključuje v novobeograjski Hali sportova. Shod se je pričel ob 16. uri. Pred tem je stranka nekdanjega predsednika organizirala večje dogodke v beograjski Areni, Nišu in Novem Sadu.  Vučić je dejal, da želijo na parlamentarnih volitvah 25. oktobra pokazati, da "pričakujejo zmago povsod in na vsakem kraju".

Medtem pa opozicija na trgu Slavija v središču Beograda pripravlja shod z naslovom Pobeda zove (Zmaga kliče). Na tem protestu se pričakuje več deset tisoč podpornikov Študentske liste.

Njihovi podporniki iz različnih delov države v Beograd prihajajo z vsemi razpoložljivimi prevozi in celo peš. Pred tem je bil pred rektoratom univerze organiziran sprejem za tri kolone študentov, ki so v glavno mesto pešačili več dni. "Kraj, ki se spominja naših največjih trenutkov, bo znova simbol enotnosti, odločnosti, moči in zmage," so na Instagramu sporočili iz Študentske liste. 

V Beogradu je tudi naša novinarka Tea Šentjurc, ki se bo oglašala iz srbske prestolnice v našem informativnem programu na POP TV.

Od začetka velikih protivladnih in protikorupcijskih protesto, ki jih je sprožil pad nadstrešnice v Novem Sadu, so bila na Trgu Slavija organizirana velika zborovanja že štirikrat.

15. marca 2025 je enega od njih prekinil nerazložljiv zvok - policija naj bi uporabila zvočni top -, maja letos pa je po koncu shoda prišlo do nasilja in aretacij.

Beograd pa danes ne bo le stičišče političnih dogodkov, ampak tudi športnih, zato v mestu vladajo poostreni varnostni ukrepi. Istega večera bo namreč v beograjski Areni odigran Večni košarkarski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo, kjer so vstopnice, vseh 20.000 razprodane, rdeče-beli pa bodo na nogometnem stadionu Rajko Mitić pozdravili danski København.

Pripadniki policije so imeli polne roke dela tudi v sredo, ko so pridržali pet 28-letnikov zaradi suma priprave na rušenje ustavnega reda med nedeljskim glasovanjem.

Preberi še Študentska lista po anketah v prednosti, pridržali domnevne snovalce neredov


Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
srbija protest vučić študentska lista

Velik biznis: Pentagon bo od Lochkeed Martina naročil 850 letal F-35

Iran grozi z napadi na ameriška oporišča, v Hormuški ožini zadete nove ladje

24ur.com Množice znova proti Vučiću: 'Ta protest je začetek nečesa večjega'
24ur.com Vučić osvojil tudi Beograd, opozicija zahteva razveljavitev volitev
24ur.com Slavje srbske vladajoče stranke, a ne v Nišu: 'To je zdaj svobodno mesto'
24ur.com Vse več dokazov o prirejanju izidov volitev v Bosni in Hercegovini
24ur.com Opozicija za oblikovanje prehodne vlade, ki jo Vučić označuje za prevarantsko
24ur.com Srbske volitve pod drobnogledom: primeri lažnih glasovnic in korupcije?
24ur.com 50.000-glava množica v Beogradu vzklikala: Odstopi! Vučić, odstopi!
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
22. 10. 2026 16.47
No pa bo konec lepih izletov, čevapov, poceni pijače dobre zabave in dobrih ljudi. Se bodo obrnili kot pri nas in... A to je za njih EU.
Odgovori
0 0
biggie33
22. 10. 2026 16.37
Me zanima, kako bodo srbski "študenti" sprejeli rezultate volitev v primeru, da izgubijo.. bodo ponovno razgrajali po ulicah, ker jim taka demokracija ne bo všeč..
Odgovori
0 0
bandit1
22. 10. 2026 16.48
Ma kaki študenti? Če si bil tam si lahko videl kdo so ti študenti.
Odgovori
0 0
kala 09
22. 10. 2026 16.25
Se dogaja nimamo kaj
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ste pripravljeni na to, kar prihaja?
Ste pripravljeni na to, kar prihaja?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
dominvrt
Portal
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022