Beograd na točki vrelišča: dva shoda in dve tekmi

Stranka SNS, ki jo vodi Aleksandar Vučić, serijo velikih shodov zaključuje v novobeograjski Hali sportova. Shod se je pričel ob 16. uri. Pred tem je stranka nekdanjega predsednika organizirala večje dogodke v beograjski Areni, Nišu in Novem Sadu. Vučić je dejal, da želijo na parlamentarnih volitvah 25. oktobra pokazati, da "pričakujejo zmago povsod in na vsakem kraju".
Medtem pa opozicija na trgu Slavija v središču Beograda pripravlja shod z naslovom Pobeda zove (Zmaga kliče). Na tem protestu se pričakuje več deset tisoč podpornikov Študentske liste.
Njihovi podporniki iz različnih delov države v Beograd prihajajo z vsemi razpoložljivimi prevozi in celo peš. Pred tem je bil pred rektoratom univerze organiziran sprejem za tri kolone študentov, ki so v glavno mesto pešačili več dni. "Kraj, ki se spominja naših največjih trenutkov, bo znova simbol enotnosti, odločnosti, moči in zmage," so na Instagramu sporočili iz Študentske liste.
Od začetka velikih protivladnih in protikorupcijskih protesto, ki jih je sprožil pad nadstrešnice v Novem Sadu, so bila na Trgu Slavija organizirana velika zborovanja že štirikrat.
15. marca 2025 je enega od njih prekinil nerazložljiv zvok - policija naj bi uporabila zvočni top -, maja letos pa je po koncu shoda prišlo do nasilja in aretacij.
Beograd pa danes ne bo le stičišče političnih dogodkov, ampak tudi športnih, zato v mestu vladajo poostreni varnostni ukrepi. Istega večera bo namreč v beograjski Areni odigran Večni košarkarski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo, kjer so vstopnice, vseh 20.000 razprodane, rdeče-beli pa bodo na nogometnem stadionu Rajko Mitić pozdravili danski København.
Pripadniki policije so imeli polne roke dela tudi v sredo, ko so pridržali pet 28-letnikov zaradi suma priprave na rušenje ustavnega reda med nedeljskim glasovanjem.
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