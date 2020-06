Beograd pod vodo: hudourniki na ulicah in kaos v prometu

Včeraj zvečer je Beograd zajelo hudo neurje z močnimi nalivi, grmenjem in vetrom, ki je povzročilo predvsem hude težave v prometu. Kolaps se je zgodil na avtocesti med Beogradom in Nišem v obeh smereh, pa tudi na številnih ulicah v mestu. Ustaviti so morali javni promet, med drugim pa je poplavilo glavno avtobusno postajo in okolico stadiona Crvene zvezde. Pod vodo so bili tudi številni cestni podhodi in nekatere trgovine. V treh urah je namreč padlo kar mesečno povprečje dežja. Iz enega izmed vozil, ki je obtičalo v vodi, pa je policija morala rešiti štiri osebe, poroča srbski Blic.