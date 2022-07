'Potop' tudi v Beogradu: namesto ulic jezera in reke, ki so odnašale avtomobile

Po poročanju srbskih medijev je bilo najhuje v Zemunu in Novem Beogradu. Družbena omrežja so preplavili posnetki in fotografije ulic, ki so se spremenile v jezera, saj odtoki niso mogli sproti požirati ogromnih količin vode. Ta je sicer zalila številne garaže in kleti, deroča reka pa je s seboj odnašala zabojnike za smeti in tudi avtomobile. Na cestah se je zgodil popoln prometni kolaps.

Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so številne ekipe v popoldanskih in večernih urah pomagale državljanom, ki jih je neurje tako ali drugače prizadelo. Gasilci so morali iz najbolj ogroženih območij evakuirati več kot 30 ljudi. Deset oseb so reševali iz poplavljenih objektov in vozil.

"Takšno stanje je tukaj že 15 let in nič se ne zgodi. Ob vsakem dežju se ulice spremenijo v jezero," je za Kurir povedal bralec, ki je poslal fotografije.

Intervencijske službe so po vsej državi obravnavale 91 dogodkov, od tega 20 požarov, ki so jih zanetile strele v Beogradu, Kraljevu in Sjenici. Vse požare so uspešno pogasili, pri tem pa ni bil nihče poškodovan. Vsega skupaj je bilo na terenu okoli 230 gasilcev in reševalcev z okoli 100 vozili. Vodo so črpali iz objektov v Beogradu, Kruševcu, Ivanjici in Pančevu.

Tudi policisti so na različnih koncih mesta pomagali ljudem. Iz vode so izvlekli več avtobusov in okoli 50 avtomobilov, iz njih pa rešili več kot 100 ljudi.