Beograd pred največjim protestom doslej, v Pionirskem parku napeto

Na beograjskih Terazijah so jim sinoči pripravili sprejem, zbralo se je večje število ljudi. Prvi so prispeli kolesarji, skupine pešcev, večinoma gre za študente, pa so prispele okrog 22. ure.

To bo že šesti množičen protest od nesreče, po napovedih študentov pa se bo začel ob 16. uri pred stavbo narodne skupščine. Na njem bodo sodelovali študenti pa tudi srednješolci, učitelji, kmetje in delavci iz različnih delov države. Številni so se iz drugih srbskih mest in krajev proti prestolnici peš in na kolesih odpravili že v minulih dneh.

Zaradi varnostnih razlogov bo poslopje narodne skupščine do ponedeljka zaprto. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek posvaril, da bo danes aretiran vsak, ki bo kršil javni red in mir. Že pred tem je minulih dneh svaril, da bi tisti, ki bodo sodelovali na današnjem protestu, lahko zanetili nasilje.

Študenti so te obtožbe zavrnili in jih označili za neposredno grožnjo oblasti. V parku pred skupščino so se sicer zbrali tudi podporniki vlade in Vučića, pa tudi domnevni plačanci, zato obstaja možnost eskalacije razmer. Prebivalci so opozarjali, da je po mestu moč videti vreče s kamenjem in kockami.

Že sinoči je bilo nekaj napetosti med protestniki, ki šotorijo v Pionirskem parku in sami sebe imenujejo Študenti 2.0, ter skupino protestnikov zunaj ograje. Ta se je spravila na enega od traktorjev in ga uspela prevrniti. Iz parka so odgovorili z metanjem steklenic. Posredovala je policija. Več traktorjev je imelo razbita stekla in preluknjane gume, poroča portal Danas.rs.