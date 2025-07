Beograd Srbom: Ne potujte v Zagreb, to je tvegano za vas

Več srbskih medijev koncert naslavlja kot "ustaški" zaradi Thompsonovega spogledovanja z desnico in pesmi, ki poveličujejo ustaše in Neodvisno državo Hrvaško.

"Državljanom Republike Srbije svetujemo, da zaradi koncerta Marka Perkovića Thompsona, ki je načrtovan za 5. julij na zagrebškem hipodromu, ne potujejo v Zagreb do 6. julija," je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani.

Beograjski mediji poročajo, da je Zagreb zaradi koncerta pod "obleganjem" in "izrednim stanjem" ter da je polovica mestnih cest blokirana.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto dejal, da je Thompsonov "koncert podpora neonacističnim vrednotam, ustaškim vrednotam". "In vsa Evropa bo molčala," je Vučić povedal novinarjem.

Prihajajoči koncert hrvaškega pevca na Hipodromu je pritegnil tudi pozornost svetovnih medijev. Francoski France24 je v sredo objavil članek z naslovom: "Veliki koncert pevca, ki simpatizira z nacisti, bo ohromil Zagreb."

Pišejo tudi, da je bilo ducat bolnišnic v pripravljenosti za pripravo na koncert in da bodo za obvladovanje pritoka v Zagreb napoteni tisoči policistov. Dodajajo, da bo v bližini Hipodroma postavljena bolnišnica z 200 posteljami in da so bili oboževalci opozorjeni, naj se pripravijo na poletno vročino.