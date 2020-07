Demonstracije v Beogradu: policija nad protestnike s solzivcem in pendreki

Na ulicah srbske prestolnici so se po napovedi ponovne uvedbe policijske ure in javnega zbiranja zbrali protestniki. Policija jih je poskušala razgnati s silo, proti množici pred parlamentom in stavbo RTS je uporabila solzivec, številnih demonstrantov so se policisti lotili s pendreki. Več oseb je bilo aretiranih, policisti pa so televizijski ekipi N1 poskušali preprečiti snemanje aretacije in ravnanja s pridržanimi.

Epidemiološka slika v Srbiji se vztrajno poslabšuje. Najhuje je v Beogradu, kjer beležijo največ novih primerov okužbe. Srbski predsednik Aleksandar Vučićje tako na včerajšnji tiskovni konferenci napovedal ponovno uvedbo policijske ure, ki naj bi sprva veljala do ponedeljka, ter prepoved zbiranja več kot pet ljudi v zaprtih prostorih in na odprtem. Napovedi so sledili protesti na ulicah Beograda. Demonstranti, med katerimi so bili tudi člani opozicije,so se zbrali pred narodno skupščino, ki se nahaja na Trgu Nikole Pašića. Skupini protestnikov se je okoli 22.15 uspelo prebiti celo v parlament, a jih je policija po 15 minutah odstranila. Okoli parlamenta je bil vzpostavljen kordon, da bi protestnikom preprečili ponovni dostop do stavbe, poroča N1. icon-expand Policijska konjenica je poskušala razgnati protestnike. FOTO: AP Kmalu zatem so prispele policijske okrepitve, tudi policijska konjenica, proti zbrani množici so malo po 23. uri so uporabili velike količine solzivca in fizično silo, da bi razgnali protestnike. Ti so se znova zbrali tudi pred stavbo televizije RTS, tudi tu je policija proti protestnikom uporabila solzivec. Protestniki so v policiste metali kamenje, na ulicah Beograda je zagorelo več policijskih vozil. Policija je protestnike poskušala razgnati tudi z uporabe sile in pendreki. Na enemu izmed posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih je razvidno celo, kako je policist napadel tri protestnike z dvignjenimi rokami. Policija je aretirala več protestnikov, prav tako so poskušali preprečiti televizijski ekipi N1 snemanje aretacij in ravnanje policistov s pridržanimi osebami. Situacija v srbski prestolnici se je umirila okoli 2. ure zjutraj. V Srbiji včeraj potrdili novih 299 primerov okužbe. Umrlo je 13 oseb, kar je največje dnevno število smrti zaradi covid-19 od začetka epidemije v tej državi. Na respiratorjih je 110 bolnikov. Nekateri srbski mediji tako danes poročajo predvsem o tem, da protestniki niso nosili zaščitnih mask in se držali varnostne razdalje, s čimer so "ogrozili javno zdravje".