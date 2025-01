Pred dvodnevnim pohodom do Novega Sada 'zatišje pred nevihto'

V srbski prestolnici potekajo priprave na nov obsežni shod. Vzdušje v Beogradu je kot "zatišje pred nevihto".

Tudi danes so sicer, tako kot že skoraj tri mesece, potekali shodi v Beogradu in drugod. Ob študentih, ki vztrajajo na fakultetah, so ulice zavzeli zdravniki v Novem Sadu, ki so se pridružili študentom medicine, 24ur so na ulicah vztrajali kmetje, množica se je zbrala pred inženirsko inženirsko zbornico. Ampak zdi se, kot da se vsi pripravljajo na veliki sobotni shod, ki bo potekal v Novem Sadu.