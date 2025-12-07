Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Krvavi obračun v Beogradu: tarča napadalca preživel že več kot 10 poskusov atentata?

Beograd, 07. 12. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
0

Restavracija v Novem Beogradu je bila v soboto prizor krvavega obračuna. Zamaskirani napadalec je stopil do mize, za katero sta sedela dva moška, malce postal, nato pa potegnil pištolo in začel streljati. Pri tem je eden od moških utrpel hujše poškodbe in je v kritičnem stanju, drugi moški pa je še pravočasno zbežal. Srbski mediji pišejo, da je bil tarča prav slednji. Gre za moškega, ki je doslej preživel vsaj 10 poskusov atentata.

V soboto je okoli 21. ure v restavracijo v Novem Beogradu vstopil moški s kapuco na glavi. Priče pripovedujejo, da se je takoj odpravil proti mizi v prvem nadstropju, blizu stranišča, kjer sta sedela dva moška. Nato je približno 45 sekund stal tik za njima in gledal v telefon. Nenadoma pa je potegnil pištolo in začel streljati, poroča srbski Telegraf

Eden od dveh moških je takoj skočil s stola in stekel po stopnicah navzgor ter se s tem uspel izogniti strelom. Napadalec se je nato obrnil proti drugemu moškemu in ga prerešetal. Vanj je namreč izstrelil skupno osem nabojev, ki so zadeli trebuh in okončine. 

Srbski mediji poročajo, da je bil tarča napada najverjetneje nekdanji vodja navijaške skupine "Zabranjeni" (v prevodu: Prepovedani), Nenad Alajbegović Alibeg, ki je znan po tem, da je preživel že vsaj 10 poskusov atentata. Tudi tokrat mu je, kot kaže, uspelo ubežati napadalcu.

Preberi še Streljanje pri hotelskem bazenu v Budvi, 'Škaljarec' spet preživel

V bolnišnici pa je pristal hudo ranjen 30-letni navijač kluba Partizan. Krožijo špekulacije, da napadalec morda ni prepoznal svoje tarče in je streljal na navijača beograjskega kluba.

Po izvršenem napadu je storilec zbežal iz restavracije v neznani smeri. Policija je takoj po obvestilu o dogodku sprožila posebno akcijo in med drugim blokirala ključne prometnice ter se podala v iskanje storilca. 

Obstajajo sumi, da je bil obračun le še en v nizu vojne med klani, ki že vse leto pretresajo prestolnico.

beograd obračun napad restavracija srbija
Naslednji članek

Ker ni imel parkirišča, je svojega ferrarija parkiral kar na balkonu

Naslednji članek

Ali je ruska zastava v Pokrovsku samo zrežirana predstava?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385