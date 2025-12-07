Krvavi obračun v Beogradu: tarča napadalca preživel že več kot 10 poskusov atentata?

V soboto je okoli 21. ure v restavracijo v Novem Beogradu vstopil moški s kapuco na glavi. Priče pripovedujejo, da se je takoj odpravil proti mizi v prvem nadstropju, blizu stranišča, kjer sta sedela dva moška. Nato je približno 45 sekund stal tik za njima in gledal v telefon. Nenadoma pa je potegnil pištolo in začel streljati, poroča srbski Telegraf.

Eden od dveh moških je takoj skočil s stola in stekel po stopnicah navzgor ter se s tem uspel izogniti strelom. Napadalec se je nato obrnil proti drugemu moškemu in ga prerešetal. Vanj je namreč izstrelil skupno osem nabojev, ki so zadeli trebuh in okončine.

Srbski mediji poročajo, da je bil tarča napada najverjetneje nekdanji vodja navijaške skupine "Zabranjeni" (v prevodu: Prepovedani), Nenad Alajbegović Alibeg, ki je znan po tem, da je preživel že vsaj 10 poskusov atentata. Tudi tokrat mu je, kot kaže, uspelo ubežati napadalcu.