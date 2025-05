Beograjske ulice so potoki postale

Iz Beograda danes poročajo o močnem nalivu, tudi toči. Neurje, ki je prestolnico zajelo popoldan, so spremljali močni sunki vetra in strele, ponekod tudi toča, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Zaradi poplavljenih ulic in cest so številni obtičali v vozilih. Poročil o morebitnih žrtvah ni.

Opozicija in nezadovoljni državljani so posnetke, ki so preplavili družbena omrežja, izkoristili za novo kritiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića in beograjskih mestnih oblasti, ki jim očitajo, da ne skrbijo za vzdrževanje odtokov in vodotokov.