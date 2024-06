Beograjski profesor odstopil z mesta dekana zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju

Orlović je v pismu, ki ga je v soboto objavil na družbenem omrežju X, zapisal, da zaradi dolgotrajnih konfliktov in sodnih postopkov, ki bi lahko blokirali normalno delovanje fakultete, odstopa z mesta dekana.

Potem ko so s fakultete političnih znanosti sporočili, da bodo glasovali o imenovanju Orlovića za dekana, je bilo na družbenih omrežjih proti njemu v zadnjih tednih objavljenih več deset obtožb o spolnem nadlegovanju. Nekatere od domnevnih zlorab naj bi se zgodile tudi pred deset in več leti.

Anonimnim pričevanjem študentk so v petek sledili protesti študentov, ki so zahtevali varno fakulteto in pravico za Orlovićeve žrtve, piše srbski časnik Danas.