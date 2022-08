Beograjsko sodišče potrdilo obtožnico proti štirim hrvaškim pilotom

Po pisanju Politike naj bi se sojenje Vladimirju Mikacu , Zdenku Radulji , Željku Jeleniću in Danijelu Boroviću začelo v kratkem. Oddelek prizivnega sodišča za vojne zločine je zavrnil vse pritožbe obtoženih in jih označil za neosnovane. "Po ugotovitvah prizivnega sodišča je prvostopenjsko sodišče pravilno odločilo, da je v konkretnem primeru dovolj dokazov za utemeljen sum vojnega zločina proti civilnemu prebivalstvu," je povedala tiskovna predstavnica sodišča Mirjana Piljić .

Štirje piloti hrvaškega vojnega letalstva so obtoženi, da so med operacijo Nevihta, 7. in 8. avgusta 1995, izvedli bombardiranje kolone beguncev na cesti pri Bosanskem Petrovcu ter v kraju Svodna pri Novem Gradu. V bombardiranju kolone pri Bosanskem Petrovcu je bilo ubitih 13 ljudi, med njimi šest otrok. 24 oseb je bilo ranjenih.