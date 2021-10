BepiColombo na Zemljo poslal prve posnetke Merkurja

Kot je na družbenem omrežju zapisala Evropska vesoljska agencija (ESA), so kamere na sondi ujele del severne poloble Merkurja na razdalji 2420 kilometrov. Nastale so črno-bele fotografije, na katerih so vidni kraterji in območje, ki ga je pred milijardami let zalila lava. Viden je tudi 166 kilometrov širok krater Lermontov.

BepiColombo bo preučeval vse vidike Merkurja, od njegovega jedra do procesov na površju in zunanje plasti ozračja, da bi bolje razumeli izvor in razvoj planetov, ki krožijo v bližini svoje zvezde. Cilj tokratne misije je raziskati neobičajno močno magnetno polje na planetu in iskati dokaze za prisotnost vode ali ledu. Načrtujejo tudi spust sonde v globino nekaj Merkurjevih kraterjev. Če bo misija uspela, bo po navedbah znanstvenikov morda postregla z dodatnimi informacijami o nastanku Osončja.