Berlin v temi: izpad elektrike naj bi povzročila skrajno leva skupina

Stromnetz Berlin, lokalni dobavitelj elektrike, je sporočil, da je bilo v okrožjih Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee in Lichterfelde na jugozahodu prestolnice sprva brez elektrike več kot 45.000 gospodinjstev in 2200 podjetij. V nedeljo zvečer se je nato številka zmanjšala na 35.000.

Elektriko naj bi v celoti vzpostavili šele do četrtka, poroča Sky News. Incident se je zgodil v času, ko v Berlinu beležijo temperature pod lediščem.

Mestne oblasti so zato odprle centre, kamor se lahko prebivalci zatečejo pred mrazom, športne dvorane pa so preuredile v zasilna prebivališča.

Izpad električne energije je posledica sobotnega požara na električnih kablih v bližini elektrarne v okrožju Lichterfelde. Policija glede na prve izsledke verjame, da gre za politično motiviran požig.