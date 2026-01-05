Naslovnica
Berlin v temi: izpad elektrike naj bi povzročila skrajno leva skupina

Berlin, 05. 01. 2026 08.43 pred 1 uro 1 min branja 35

Avtor:
M.S.
Berlin brez elektrike

Več deset tisoč gospodinjstev v zasneženi nemški prestolnici je še vedno brez elektrike, nekateri pa tudi brez ogrevanja. Obsežen izpad električne energije je povzročil požar, ki naj bi ga zanetila skrajno levičarska skupina Vulkangruppe.

Stromnetz Berlin, lokalni dobavitelj elektrike, je sporočil, da je bilo v okrožjih Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee in Lichterfelde na jugozahodu prestolnice sprva brez elektrike več kot 45.000 gospodinjstev in 2200 podjetij. V nedeljo zvečer se je nato številka zmanjšala na 35.000.

Elektriko naj bi v celoti vzpostavili šele do četrtka, poroča Sky News. Incident se je zgodil v času, ko v Berlinu beležijo temperature pod lediščem.

Mestne oblasti so zato odprle centre, kamor se lahko prebivalci zatečejo pred mrazom, športne dvorane pa so preuredile v zasilna prebivališča.

Izpad električne energije je posledica sobotnega požara na električnih kablih v bližini elektrarne v okrožju Lichterfelde. Policija glede na prve izsledke verjame, da gre za politično motiviran požig.

Berlinski župan Kai Wegner je za nemško tiskovno agencijo dejal, da za požarom stojijo "levičarski skrajneži". "Nesprejemljivo je, da so levičarski skrajneži znova napadli naše električno omrežje in s tem ogrozili človeška življenja," je dodal.

Odgovornost za požar naj bi v pismu prevzela skrajno leva ekstremistična skupina Vulkangruppe. Skupina je na spletu zapisala, da je bila elektrarna "uspešno sabotirana", in dodala, da cilj niso bili izpadi elektrike, temveč je tarča gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih.

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
05. 01. 2026 09.50
In takšni osebki potem komentirajo politično sceno. Mediji, pa ji predstavljajo kot relevantne komentarje.
Odgovori
+1
1 0
oježeš
05. 01. 2026 09.49
Skrajneži niso nikjer zaželeni.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 09.49
Še en težek dan na uradu za resnico.
Odgovori
0 0
brabusednet
05. 01. 2026 09.48
So to Kordeževi miroljubni levičarji res pohvalno,kakšno politiko zagovarjajo.Jim je Maduro vzornik,kot je našim levičarjem.
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
05. 01. 2026 09.45
STOP GOLOBIZMU
Odgovori
+2
4 2
Artechh
05. 01. 2026 09.45
Skrajno levicarska? Prvič uporabljen izraz tu 🎉
Odgovori
+4
5 1
Xxdproxx
05. 01. 2026 09.45
tako kot v sloveniji- levi delajo proti svojem narodu.
Odgovori
+2
5 3
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 09.49
Niso desni nič kaj boljši... vsi gledajo na svojo r.t in v škodo ljudi.
Odgovori
+1
1 0
konstruktor
05. 01. 2026 09.42
Ma dej, dej...ma kje ste pa že vidli leve skrajneže...ne more biti res...
Odgovori
-1
2 3
sabro4
05. 01. 2026 09.40
Berlin je v "temi" od nastopa Šolcija naprej, sedaj ko je Mertz, pa jim ne posveti nikoli več..............
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
05. 01. 2026 09.36
Oppa, "skrajno leva" ... ta izraz je pa nekaj novega na tem portalu .. Se popravljate !
Odgovori
+10
13 3
zelen
05. 01. 2026 09.34
to je pomota rusi so bli vam povem, če men ne verjamete pa prašte layno,kalasovo pa tanjo
Odgovori
+12
13 1
gonisetaubi
05. 01. 2026 09.34
samo to znajo levičarji ...kaos pa revolucije...delal ne bi pa nobeden
Odgovori
+13
17 4
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 09.47
Ne bo čisto držalo; revolucija je, ko ljudje ugotovijo konje dejansko sovražnik ljudstva. Demokracija pa, ko politika s prstom kaže na namišljenega sovraga.
Odgovori
+1
1 0
oježeš
05. 01. 2026 09.55
Mogoče levi res delajo revolucije, kar pomeni, da so potrebne, desni pa v skrbi, da ne bo več kaj ukrasti, napadajo z vsemi topovi. Eni tudi s po več psevdonimi, ali pa te spreminjajo, da bi sebe prepričali kako veliko jih je. Ko gledam psevdonime, je starih le še nekaj, novih pa ogromno, ampak pišejo z istim stilom, s sovraštvom do drugačnih. Nihče pa ne pomisli, kako bi nam bilo prijetno, če bi sodelovali in skupaj porivali voz v boljše, prijetnejše čase. Ampak s čaščenjem negativca, si kaj takega ne smejo privoščiti.
Odgovori
0 0
Slash
05. 01. 2026 09.33
Levičarji pač, kdo bi jim zameril.
Odgovori
+6
10 4
razumi če lahko
05. 01. 2026 09.31
Prepričan sem , da bo hitro umaknjen ali pa zaklenjen članek , če jih primerjate z našo Levico!
Odgovori
+14
15 1
patogen
05. 01. 2026 09.27
Odlična poteza. Nazoren prikaz kaj jih čaka, če ne bodo volili skrajnih levičarjev...
Odgovori
+9
12 3
NotMe
05. 01. 2026 09.25
Ne morem verjet, skrajno leva piše. Bravo, cvet inteligence, bravo, ljudje bodo gotovo volili nekoga, ki jih pri pet pod nulo pusti brez elektrike. So odlično orisali pot svojih idej, direkt v temo
Odgovori
+18
20 2
Naiskreni
05. 01. 2026 09.44
ne razumes, ce bi oni vladali, se to ne bi zgodilo.. isto v slo dajte nam oblast in ne bomo kolesarili po lj. 🤷 se dobro, da se lahko ucimo iz nemskih napak... torej volite levo ali pa boste zmrzovali. 🤷🤣
Odgovori
+0
1 1
proofreader
05. 01. 2026 09.24
Mesec in Vrečko sta že pozdravila akcijo Nemških somišljenikov?
Odgovori
+17
19 2
proofreader
05. 01. 2026 09.23
Upam, da Kordišu in simpatizerjem kaj takega ne pride na pamet.
Odgovori
+17
19 2
NotMe
05. 01. 2026 09.34
Jaz pa upam, da ja. Da še tista dva procenta, ki bi jih volila, spregledata. Zihr je zihr, sprejmem dva dni mraza, če to pomeni gotov konec levice
Odgovori
+8
10 2
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 09.22
Glavno, da Oranžni ne verjame, da so ookhona€iji hoteli Vlada bek spravit in, da ne vidi problemov z ugrabitvijo predsednika suverene države. Biznis ez južjual.
Odgovori
-6
4 10
AleksanderS
05. 01. 2026 09.22
Naj jih Donald pride iskat in odpelej v zapor
Odgovori
+1
5 4
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 09.28
Naj pride raje po Natašo, pa damo še Robina gradiš.
Odgovori
+9
12 3
bibaleze
