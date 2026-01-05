Berlin v temi: izpad elektrike naj bi povzročila skrajno leva skupina

Stromnetz Berlin, lokalni dobavitelj elektrike, je sporočil, da je bilo v okrožjih Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee in Lichterfelde na jugozahodu prestolnice sprva brez elektrike več kot 45.000 gospodinjstev in 2200 podjetij. V nedeljo zvečer se je nato številka zmanjšala na 35.000.
Elektriko naj bi v celoti vzpostavili šele do četrtka, poroča Sky News. Incident se je zgodil v času, ko v Berlinu beležijo temperature pod lediščem.
Mestne oblasti so zato odprle centre, kamor se lahko prebivalci zatečejo pred mrazom, športne dvorane pa so preuredile v zasilna prebivališča.
Izpad električne energije je posledica sobotnega požara na električnih kablih v bližini elektrarne v okrožju Lichterfelde. Policija glede na prve izsledke verjame, da gre za politično motiviran požig.
Berlinski župan Kai Wegner je za nemško tiskovno agencijo dejal, da za požarom stojijo "levičarski skrajneži". "Nesprejemljivo je, da so levičarski skrajneži znova napadli naše električno omrežje in s tem ogrozili človeška življenja," je dodal.
Odgovornost za požar naj bi v pismu prevzela skrajno leva ekstremistična skupina Vulkangruppe. Skupina je na spletu zapisala, da je bila elektrarna "uspešno sabotirana", in dodala, da cilj niso bili izpadi elektrike, temveč je tarča gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih.
