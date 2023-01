Berlin zavrnil zahtevo Varšave po odškodnini za drugo svetovno vojno

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je že oktobra v Varšavi zavrnila poljske zahteve po več kot bilijonu evrov vojne odškodnine za drugo svetovno vojno in jih označila za nesprejemljive. Kot je dejala, je vprašanje reparacij za nemško vlado zaprto, čeprav Nemčija brezpogojno stoji za svojo zgodovinsko odgovornostjo.

"Po mnenju nemške vlade je vprašanje reparacij in odškodnin za vojno škodo še vedno zaprto in nemška vlada ne namerava začeti pogajanj o tej zadevi," je zapisano v izjavi poljskega ministrstva, ki so jo objavili po prejemu uradnega odgovora iz Berlina.

Nemška vlada meni, da je bilo vprašanje vojnih odškodnin rešeno s sporazumom Dva plus štiri iz leta 1990, ki je utrl pot ponovni združitvi Nemčije. Podpisnice tega sporazuma so bile Velika Britanija, Francija, Sovjetska zveza, ZDA ter Zahodna in Vzhodna Nemčija.

Poljske oblasti so v zadnjih letih temu sporazumu oporekale, češ da ga je Poljska tedaj podpisala pod pritiskom Sovjetske zveze. Vprašanje reparacij med Poljsko in Nemčijo se sicer vleče že več let.