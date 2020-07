V tiskovnem uradu Angele Merkel odkrili egiptovskega vohuna

Moški, ki je bil zaposlen v tiskovnem uradu zvezne vlade nemške kanclerke Angele Merkel, je osumljen, da je več let delal kot egiptovski vohun, izhaja iz poročila, ki ga je v četrtek objavila nemška obveščevalna služba. Ta v letnem poročilu navaja, da so predhodni postopek proti uslužbencu sprožili decembra lani, preiskava pa še poteka. Postopek so sprožili, potem ko so ugotovili, da naj bi več let delal za egiptovsko obveščevalno službo.

Letno poročilo potrjuje pisanje nemškega časnika Bild, ki je poročal, da pristojne službe preiskujejo uslužbenca tiskovnega urada Merklove zaradi suma, da dela kot vohun.