Berlinčanka pri 66 letih rodila desetega otroka

"Je najstarejša nosečnica, ki sem jo obravnaval na kliniki Charite," je povedal direktor oddelka za porodništvo na kliniki Wolfgang Henrich . Hildebrandt pozna že dolgo, tudi vseh osem carskih rezov je opravil on.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Nosečnost je bila večinoma nezahtevna," je še dejal zdravnik. Pri tej starosti to ni samoumevno, je dodal. Kot je pojasnil, starejše nosečnice obravnavajo zelo skrbno. Pri porodu so bili prisotni anesteziologi, porodničarji in neonatologi.

Po 40. letu se plodnost običajno hitro zmanjša, pravi Henrich. Verjetnost, da bo 40-letnica v dobrem zdravstvenem stanju rodila zdravega otroka z naravnim spočetjem, je manjša kot deset odstotkov.

Hildebrandt je sicer za časnik Bild zanikala, da je pri zanositvi potrebovala medicinsko podporo. Kot je odgovorila, se zdravo prehranjuje, redno plava in hodi, ne kadi in ne pije, nikoli pa ni uporabljala kontracepcijskih sredstev. Za druge medije, med njimi dpa, načina zanositve ni želela komentirati.