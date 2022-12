Berlinska policija zanika, da išče krivce za eksplozijo 16-metrskega akvarija

Pristojni so zdaj objekt razglasili za varnega. Vir iz policije je za lokalne medije povedal, da niso našli dokazov, da bi bila eksplozija v 15,85-metrskem akvariju posledica načrtovanega napada. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil lažen profil, ki se je izdajal za policijo, v tvitu pa so neznanci javnost zaprosili za pomoč pri iskanju osumljencev.

Berlinska policija je zapisala, da se distancirajo od lažne objave, uporabnike pa so prosili, naj ne širijo lažnih novic. Preiskava dogodka sicer še poteka, obstaja pa možnost, da so izjemno nizke temperature (v noči na petek so padle do -6 stopinj Celzija) povzročile razpoko v akvariju, kar bi lahko privedlo do nesreče.

Akvarij AquaDom so odprli decembra 2003 in je bil uvrščen v Guinnessovo knjigo rekordov kot največji cilindrični akvarij na svetu. Gradnja je po ocenah stala okoli 12,8 milijona evrov, nazadnje pa so ga prenovili leta 2020, poroča BBC. Preddverje hotela Radisson Blu je zaradi petkove eksplozije močno poškodovano, tiskovni predstavnik lokalne gasilske enote je nemški televizijski postaji Rundfunk Berlin-Brandenburg dejal, da je videti kot na bojišču.

Lastnik stavbe Union Investment je pojasnil, da je stavba varna in ni nevarnosti, da bi se zrušila. Hotel so sicer za nedoločen čas zaprli, goste pa preselili na druge lokacije.

Večina od 1500 rib, ki je bivala v akvariju, je poginila, nekatere pa so uspeli rešiti. Skupina za pravice živali Help for Animals in Need je začela spletno peticijo proti postavitvi novega akvarija.