Berlinska techno scena po novem na seznamu nesnovne kulturne dediščine

Že več kot desetletje v Berlinu poteka kampanja za uvrstitev techno kulture in glasbe na nemški seznam, ki jo vodi neprofitna organizacija Rave the Planet, ki podpira kulturo elektronske glasbe. "Čestitke vsem kulturnim ustvarjalcem, ki so oblikovali in prispevali k berlinski techno kulturi," je skupina zapisala v izjavi na družbenih omrežjih. "To je pomemben mejnik za celotno kulturo in naše veselje je neopisljivo."

Status nesnovne kulturne dediščine se sicer pogosteje podeljuje bolj tradicionalnim kulturnim dejavnostim, kot sta malavijski ples Mwinoghe ali slovaška kultura dud. Nedavno so priznali sicer tudi jamajški reggae in dodali velik indijski festival Kumbh Mela. To je vodje techno skupnosti v Berlinu spodbudilo, da se zavzamejo tudi za njihovo kulturo, sicer v nemški register, ki je ločen od Unescovega seznama.

Po besedah Petra Kirna, berlinskega didžeja in glasbenega producenta, je techno temeljni del mesta. "V drugih mestih ljudje ne bi sprejeli glasbe, ki je res malce čudna, tega skoraj ne moreš predvajati v klubu, kaj šele med kosilom. No, tukaj pa je popolnoma sprejemljivo to predvajati že med kosilom," je dejal že leta 2021 za časopis Observer. "Techno je postal zatočišče za ljudi, ki so potisnjeni na rob družbe, in Berlin kot kraj, ki je bolj popustljiv, te naravno privlači, če prihajaš iz krajev, ki so manj popustljivi."

Techno kultura je torej eden od šestih novih vpisov na seznam nemške nesnovne kulturne dediščine, med drugimi sta na istem seznamu še sadno vino in planinstvo. Na seznam je bila dodana tudi parada na Bavarskem, znana kot Kirchseeoner Perchtenlauf, na kateri se udeleženci preoblečejo v kosmate pošasti.