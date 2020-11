Berlinski muzej voščenih lutk Trumpa 'vrgel' v smetnjak

"Ameriške volitve so pred vrati in pripravljamo prostor za naslednjega predsednika," so sporočili iz muzeja voščenih lutk v Berlinu. Voščeno lutko Trumpa skupaj z njegovo rdečo bejzbolsko kapo in njegovimi tviti so simbolično naložili v zabojnik in ga odpeljali iz Ovalne pisarne.

59. volitve predsednika Združenih držav Amerike bodo potekale 3. novembra 2020 in sodeč po javnomnenjskih anketah se bo aktualni predsednik Donald Trump iz Bele hiše moral posloviti. Simbolično so ga tako iz njihove Ovalne pisarne v berlinskem muzeju voščenih lutk Madame Tussauds že odstranili. "Ameriške volitve so pred vrati in pripravljamo prosto za naslednjega predsednika. Trumpa lahko še vedno srečate v tej sestavi," so ob tem sporočili na družbenih medijih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trumpovo voščeno lutko z njegovo značilno pozo – dvignjenim palcem, so naložili v zabojnik za smeti, na katerem je nalepka s prirejenim Trumpovim sloganom: "Odvrzite Trumpa. Naredite Ameriko znova veliko."Skupaj z vrečami smeti so v smetnjaku tudi oblački z napisi "Lažne novice!", "Odpuščen si!" in "Rad imam Berlin". Zabojnik s Trumpom so začasno "parkirali" pred njegovo stolpnico Trump Tower v New Yorku. S to premišljeno marketinško potezo muzej vabi obiskovalce preden svoja vrata zaprejo za en mesec. Berlinski senat je namreč sprejel ukrep, da od 2. novembra do konca meseca zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, zapre številne dejavnosti, med drugim tudi muzeje. "Ta poteza je simbolične narave pred volitvami v ZDA. V muzeju Madame Tussauds Berlin smo odstranili voščeno lutko Donalda Trumpa kot pripravljalni ukrep," je za Reuters dejala vodja marketinga Orkide Yalcindag.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke