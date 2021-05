Berlinski živalski vrt potrdil: starša polarne medvedke Herthe sta bila brat in sestra

Dve leti in pol stara polarna medvedka Hertha je 'plod' paritve med bratom in sestro – njena mama Tonja je namreč sestra samca Wolodje. A parjenje brata in sestre je pravzaprav bila 'uradniška' napaka. V moskovskem živalskem vrtu, od koder prihaja medvedkina mama, so nedavno ugotovili, da so pomotoma zamenjali njene identifikacijske podatke z veterinarskimi evidencami samičke, ki se je skotila dva dni pozneje. Hertha je kljub bližnjemu sorodstvenemu razmerju staršev zdrava medvedka, ki pa (vsaj v bližnji prihodnosti) ne bo primerna za nadaljnjo vzrejo – njena krvna linija je namreč v populaciji polarnih medvedov v ujetništvu zastopana precej bolj, kot so sprva mislili.

Starša polarne medvedke Herthe, ene najslavnejših prebivalk največjega nemškega živalskega vrta, sta bila v bližnjem sorodstvu. Pravzaprav sta skoraj zagotovo brat in sestra, so sporočili iz ZOO Berlin. Polarna medvedka Hertha se je skotila decembra 2018 v berlinskem živalskem vrtu. Fotografija je bila posneta aprila 2019 ob tem, ko so javnost seznanili z imenom, ki so ji ga izbrali. Medvedkin 'pokrovitelj' je namreč postalo berlinsko nogometno društvo Hertha BCS, po katerem je kosmatinka tudi dobila ime. FOTO: AP Genetsko testiranje je pokazalo, da je mladička polarnega medveda v Živalskem vrtu Berlin (Tierpark Berlin ZOO) plod razmnoževanja med najbližjimi sorodniki. Parjenje brata in sestre je bila pravzaprav 'uradniška' napaka. Mlada Hertha je namreč neposredna potomka medvedke Tonje, ki se je skotila v moskovskem živalskem vrtu, v veterinarskih evidencah pa je imela navedene napačne podatke glede staršev. Tonja je v resnici tako potomka istih staršev kot Wolodja, samec, s katerim se je pozneje v Berlinu parila, je za CNN dejala predstavnica nemškega živalskega vrta. Tonji so po pomoti namreč dodelili dokumente druge polarne medvedke, ki se je v ZOO Moskva skotila dva dni pozneje. Tonja je v resnici potomka istih staršev kot Wolodja, s katerim se je pozneje parila. Decembra 2018 je skotila malo Hertho. FOTO: AP Sum v verodostojnost Tonjinih podatkov se je pojavil po tem, ko so v Moskvi našli dokumente, ki so navajali drug datum skotitve. Gensko testiranje pa je pozneje potrdilo, da sta z Wolodjo pravzaprav sorojenca. "To je bil za nas velik šok," je dejala predstavnica berlinskega živalskega vrta. Po njenih besedah je moskovski živalski vrt ves čas deloval zelo transparentno, berlinske kolege pa o zmoti obvestil takoj, ko so našli dokumente. "To je bila nesrečna napaka," je dodala. Polarni medvedi so del Evropskega programa ogroženih vrst (European Endangered Species Programmes–EEP), ki se med drugim osredotoča tudi na vzrejo in skrb za ohranjanje genetske raznovrstnosti polarnih medvedov v ujetništvu. Razmnoževanje med krvnimi sorodniki, še posebej brati in sestrami, pa občutno vpliva na zmanjševanje genske raznolikosti, ki je "ključni dejavnik za dolgoročno preživetje vrst", pravijo v Evropskem združenju živalskih vrtov in akvarijev (EAZA). PREBERI ŠE Medvedka dobila ime po nogometnem klubu Hertha "Ta resna napaka je obžalovanja vredna ovira za odgovorno delo evropskega programa za ohranitev vrst," pa je bil v izjavi kritičen direktor ZOO Berlin Andreas Knieriem. "Iz takšnih napak se je zdaj treba učiti in še bolj znanstveno utemeljiti svoje delo na vseh področjih," je izpostavil. Tovrstna zmeda se verjetno ne bo še kdaj ponovila, saj je tudi malo verjetno, da bosta v istem živalskem vrtu hkrati dva vzrejna para, pa je dodala tamkajšnja predstavnica za odnose z javnostmi. Poleg tega ima vsaka žival, skotena v berlinskem živalskem vrtu, mikročip z identifikacijskimi podatki, vključno s tem, kdo so njeni starši. Glede na nedavno odkritje pa zdaj niti Tonja niti Hertha ne bosta mogli imeti potomcev, vsaj v bližnji prihodnosti ne. Njuno družinsko poreklo oziroma krvna linija je namreč v populaciji polarnih medvedov v ujetništvu zastopana precej bolj, kot so sprva mislili. Še vedno pa obstaja možnost, da ju bodo za parjenje 'uporabili' kdaj pozneje, pravijo v Berlinu. Polarna medvedka Hertha med igro. Fotografija je bila posneta januarja 2020. FOTO: AP "Naše poslanstvo je ohraniti čim večjo genetsko raznolikost," je dejala predstavnica ZOO Berlin. Hertha je "srečna in zdrava medvedka", ki bo skupaj z mamo ostala v živalskem vrtu, je napovedala. Wolodjo pa so medtem že preselili v drug živalski vrt na Nizozemskem. Tonja je novembra 2016 sicer skotila tudi medvedka, ki so ga poimenovali Fritz, ki pa je marca 2017 poginil zaradi vnetja jeter. Tudi njegov oče je bil Wolodja, a strokovnjaki izpostavljajo, da je zelo malo verjetno, da bi bila njegova smrt posledica parjenja med osebki v sorodstvenem razmerju. Mednarodna zveza za ohranjanje narave (International Union for Conservation of Nature – IUCN) polarne medvede uvršča na seznam ogroženih vrst; ocenjujejo, da jih je v divjini še med 22.000 in 31.000. Britanska organizacija Bear Conservation pa navaja, da v ujetništvih po vsem svetu živi nekaj več kot 300 predstavnikov te vrste.