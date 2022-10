Berlusconi razburil z izjavo, da sta s Putinom (še vedno) tesna prijatelja

"Znova sem v stikih s Putinom, kar pogosto," je dejal Berlusconi na skrivaj posnetem posnetku, ki ga je objavila agencija LaPresse, in dodal, da mu je ruski predsednik za rojstni dan – Berlusconi ga je praznoval konec septembra – poslal 20 steklenic vodke in prisrčno pismo, sam pa mu je odgovoril s steklenicami italijanskega vina in prav tako prisrčnim pismom.

Zvečer so nato iz stranke Naprej, Italija sporočili, da stališče Berlusconija glede vojne v Ukrajini ostaja skladno s stališčem Evrope in ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Berlusconijevi sodelavci, tudi verjetni prihodnji zunanji minister Antonio Tajani , so izjave naprej označili za stare zgodbe, vendar pa je na posnetku slišati, da 86-letni Berlusconi govori o tem, da ruski ministri pravijo, da je Zahod že v vojni z Rusijo, saj daje Ukrajini orožje in denar.

Iz stranke Bratje Italije, katere vodja Giorgia Meloni bo v prihodnjih dneh dobila mandat za sestavo vlade, pa so sporočili, da je Meloni solidarna z ukrajinskim narodom, ki ga je napadel Putin.

Meloni sicer za razliko od zaveznikov na desnem polu – Berlusconija in vodje Lige Mattea Salvinija – vseskozi podpira evropske sankcije proti Rusiji in ostro obsoja napad na Ukrajino, vendar pa številne v Italiji in tudi Evropi skrbi, ali bo nova vlada v Rimu ohranila dosedanjo politiko do Ukrajine.

Tako Berlusconi kot Salvini sta bila v preteklosti namreč znana po prijateljstvu s Putinom, Salvini pa je med volilno kampanjo dejal, da evropske sankcije proti Rusiji ne delujejo oziroma samo škodujejo Evropi.