Berlusconi zaradi težav s srcem pristal v bolnišnici

Pred nekaj urami se je oglasil tudi Berlusconi. Na svojem profilu na Twitterju se je zahvalil za sporočila, ki jih je prejel v zadnjih urah. "Hvaležen sem številnim prijateljem, podpornikom in tudi političnim nasprotnikom, ki so mi vljudno izrazili svojo pozornost in podporo. Rad bi vse pomiril: sem v dobrem zdravstvenem stanju, hospitalizacija je bila nujna, da so opravili nekaj preiskav," je zapisal in dejal, da gre za rutino in previdnost njegovih zdravnikov.

84-letnik je namreč v preteklosti že imel težave s srcem, leta 2016 je prestal večjo srčno operacijo. Prebolel je tudi raka na prostati. Septembra lani pa je Berlusconi zbolel tudi za covidom-19, pozneje pa je izjavil, da je bil to "najnevarnejši izziv" v njegovem življenju.

Berlusconi je sicer še vedno aktiven politik in predsednik opozicijske stranke Naprej Italija (Forza Italia).

V svojem zapisu je izrazil zaskrbljenost zaradi politične krize v državi. Dejal je, da bo to poslabšalo oziroma paraliziralo odločanje v teh izrednih razmerah. Poudaril je, da si želi, da bi se politična kriza čim prej razrešila.