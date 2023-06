Berlusconija bodo pokopali, v Italiji dan žalovanja

Na javnih poslopjih po državi ter na italijanskih diplomatskih predstavništvih v tujini so v znak žalovanja italijanske zastave in zastave Evropske unije izobešene na pol droga.

Silvio Berlusconi, ki je bil eden najbogatejših Italijanov, je bil desetletja v vrhu italijanske politike. Kljub številnim korupcijskim in drugim aferam ter sojenjem, pa tudi zdravstvenim težavam, je do konca ostal v politiki kot vodja vladne desnosredinske stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec. Med letoma 1994 in 2011 je vodil štiri vlade.