Berlusconijeva zloglasna 'bunga bunga' vila na prodaj za 500 milijonov

Lokalni dnevnik La Nuova Sardegna je prejšnji teden poročal, da pogajanja o nepremičnini napredujejo, Berlusconijeva finančna služba pa pravi, da ni bil sklenjen še noben dogovor. Če se bo vila prodala za 500 milijonov evrov, bo to ena najdražjih zasebnih hiš na svetu.

Vila Certosa, razkošno sardinsko posestvo na ekskluzivni obali Costa Smeralda na severovzhodu otoka, je bila dolgo let povezana z Berlusconijevimi 'bunga bunga' zabavami oz. zloglasnimi domnevnimi orgijami z mladoletnimi dekleti. Zanje je sicer Silvio Berlusconi vedno trdil, da so bile le elegantne večerje.

Leta 2023 so sicer Berlusconija, ki je pozneje tega leta umrl, oprostili še v zadnjem, tretjem sojenju v okviru afere bunga-bunga, v središču katere je bila Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. Od 90. let prejšnjega stoletja je bil obtožen v okoli 30 primerih, a so v vrsti procesov na višjih sodiščih sledile oprostilne sodbe, ponavadi zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja, pa tudi njegove starosti.