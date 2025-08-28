Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Berlusconijeva zloglasna 'bunga bunga' vila na prodaj za 500 milijonov

Olbia, 28. 08. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
14

Na nepremičninskem trgu se prodaja razkošna vila nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. Obmorska rezidenca na Sardiniji, ki slovi predvsem po zloglasnih 'bunga bunga' zabavah, je ocenjena na 500 milijonov evrov.

Lokalni dnevnik La Nuova Sardegna je prejšnji teden poročal, da pogajanja o nepremičnini napredujejo, Berlusconijeva finančna služba pa pravi, da ni bil sklenjen še noben dogovor. Če se bo vila prodala za 500 milijonov evrov, bo to ena najdražjih zasebnih hiš na svetu.

Vila Certosa, razkošno sardinsko posestvo na ekskluzivni obali Costa Smeralda na severovzhodu otoka, je bila dolgo let povezana z Berlusconijevimi 'bunga bunga' zabavami oz. zloglasnimi domnevnimi orgijami z mladoletnimi dekleti. Zanje je sicer Silvio Berlusconi vedno trdil, da so bile le elegantne večerje.

Leta 2023 so sicer Berlusconija, ki je pozneje tega leta umrl, oprostili še v zadnjem, tretjem sojenju v okviru afere bunga-bunga, v središču katere je bila Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. Od 90. let prejšnjega stoletja je bil obtožen v okoli 30 primerih, a so v vrsti procesov na višjih sodiščih sledile oprostilne sodbe, ponavadi zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja, pa tudi njegove starosti.

4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju z Knight Castle Real Estate.

Rezidenco, nekoč znano kot Vila Monastero, je Berlusconi kupil leta 1980 in je zatem postala njegova najdragocenejša nepremičnina. V vili so med drugimi gostovali ruski predsednik Vladimir Putin, nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in nekdanji britanski premier Tony Blair.

Posestvo se ponaša s terasastimi vrtovi, polnimi kaktusov in umetnih megalitov, več bazeni in bungalovi okoli umetnega vulkana. Med bolj ekstravagantnimi dodatki so tudi skrivna morska jama, dostopna s čolnom, bazen s Pozejdonovo tematiko, amfiteater v rimskem slogu in podzemni bunker za zaščito pred jedrskim napadom.

Berlusconi je leta 2004 z vladnim odlokom rezidenco opredelil kot "alternativno lokacijo z največjo možno stopnjo varnosti za predsednika vlade".

Leta 2010 in 2015 so se že pojavile govorice, da je vila naprodaj, a je to Berlusconi takrat zanikal.

silvio berlusconi vila sardinija
Naslednji članek

Potnici z mačko, ki je na vlaku mijavkala, 100 evrov kazni

Naslednji članek

Ljubezensko življenje osamljenega polža: Nova Zelandija mu išče družico

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
28. 08. 2025 12.37
Tina je tudi bila tu?
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
28. 08. 2025 12.36
To rabiš milijon, če želiš vse razkužiti .
ODGOVORI
0 0
MiskoPol
28. 08. 2025 12.28
A je Ruby Rubacuori vključena v ceno?
ODGOVORI
0 0
Make Europe Great Again
28. 08. 2025 12.04
+2
stari je bil player...legenda zase ..živel je dober lajf
ODGOVORI
2 0
Bigbadjohn
28. 08. 2025 12.03
+1
Vila je naprodaj- piše se skupaj, ne "na prodaj"- to je kvečjemu romščina...
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
28. 08. 2025 12.09
Kot bi šli v trgovino po na kup, haha...
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
28. 08. 2025 11.50
+2
Ded je vedo kak pa kaj 😂
ODGOVORI
2 0
bandit1
28. 08. 2025 11.15
+2
Vredna vsakega centa, še diši po .....
ODGOVORI
2 0
Lepimoj
28. 08. 2025 11.32
+1
MAJSKIH ROŽICAH ZAMUDNICAH... ;)
ODGOVORI
1 0
Lepimoj
28. 08. 2025 11.32
majskih rožicah zamudnicah ;)
ODGOVORI
0 0
komarec
28. 08. 2025 11.14
-1
Ko bo kupil to barako?
ODGOVORI
2 3
jedupančpil
28. 08. 2025 11.45
+3
en isti bik kot ta
ODGOVORI
3 0
CabezaDeTopo
28. 08. 2025 11.46
Slovenec sigurno ne. Ga ni takega,ki bi toliko imel. Klošarji.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163