'Bermudski trikotnik Jadrana', kjer je izginilo več ladij pa tudi letalo

Območju med otokoma Jabuka in Brusnik ter delom Komiškega zaliva pravijo "bermudski trikotnik Jadrana", starejši ribiči pa ga imenujejo tudi vulkanski trikotnik. Magnetni kamni naj bi včasih motili delovanje komapsov.

Po poročanju Net.hr se je tam v preteklosti zgodilo več nesreč, izginilo pa naj bi tudi več ladij in letal. Prav na tem območju so namreč doslej odkrili osem razbitin ladij in eno razbitino letala.