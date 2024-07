Beryl vzel že osem življenj, zdaj je na poti v Mehiko

Orkan Beryl so v ponedeljek začasno povišali v potencialno katastrofalno 5. kategorijo, vendar je od takrat naprej počasi izgubljal moč. V sredo zvečer se je začel od Jamajke premikati proti Kajmanskim otokom.

Z Jamajke poročajo o vsaj eni smrtni žrtvi, ženski, ki je umrla, ko je na hišo padlo drevo. Zaradi poplav ali podrtih dreves pa je bilo blokiranih več cest. Predsednik vlade Andrew Holness, ki je čez dan v sredo razglasil policijsko uro, je povedal, da so v zasilnih zavetiščih namestili skoraj 500 ljudi.

Beryl je v ponedeljek dosegel kopno na jugovzhodnih karibskih otokih Carriacou s približno 6000 prebivalci in Petite Martinique s približno 900 prebivalci, ki pripadata Grenadi. Po podatkih nacionalne agencije za obvladovanje naravnih nesreč na Grenadi je bilo na obeh otokih poškodovanih ali uničenih 98 odstotkov stavb.

Podrta so bila številna drevesa in električni drogovi, ostali so brez dostopa do elektrike, vode in mobilnega signala. Uničena ali poškodovana je bila tudi vsa vegetacija na Carriacouju, je povedal predsednik vlade Dickon Mitchell.

Močno je bil prizadet tudi otok Union s približno 5000 prebivalci, ki pripada otoški državi Sveti Vincent in Grenadine. Po podatkih vlade je bilo na otoku poškodovanih približno 90 odstotkov vse infrastrukture.

Grenada je doslej poročala o treh smrtnih žrtvah neurja, Venezuela o treh, Saint Vincent in Grenadini pa o eni.

Beryl naj bi danes zvečer nekoliko oslabljen dosegel vzhodno obalo mehiškega polotoka Jukatan. Mehiške oblasti so se na prihod orkana pripravile. Pričakujejo, da bo najhuje nekje med znanim turističnim središčem Tulum in mestom Felipe Carrillo Puerto.

Tudi v Teksasu so uradniki že opozorili prebivalce, naj se pripravijo na možnost prihoda orkana ta konec tedna.

Beryl je prvi orkan četrte kategorije v mesecu juniju v zgodovini meritev na Atlantiku. Tako močna neurja se ponavadi oblikujejo kasneje v orkanski sezoni, ki traja od junija do novembra. Meteorologi so izpostavili tudi, kako hitro se je razvil.

Po podatkih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) so za orkane ključne tople temperature oceanov, vode severnega Atlantika pa so trenutno za od eno do tri stopinje Celzija toplejše kot običajno.