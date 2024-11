Besna množica nad španskega kralja z blatom: 'Morilec!', 'Sramota!'

V eno od opustošenih regij, v Valencio, je danes prispel tudi španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia . Obiskala sta mesto Paiporto, ki je med tistimi, ki so utrpela največje uničenje. Ob svojem prihodu pa se nista srečala le z žalujočimi domačini, temveč tudi z jezno množico ljudi.

Po najhujših poplavah v moderni zgodovini Španije so pod debelo plastjo blata in ostalega nanosa pristale celotne soseske in mesta. Ulice so prekrite z avtomobili in odpadki, reševalci še vedno odkrivajo nove in nove smrtne žrtve vodne kataklizme, ki se je nad delom Iberskega polotoka znesla v torek zvečer. Številni so medtem še vedno pogrešani, iz minute v minuto pa narašča tudi jeza prebivalstva. Zakaj oblasti niso poskrbele, da se takšna tragedija ne bi nikoli zgodila?

Na posnetkih, ki so se pojavili na spletu, se kralj prebija po ulicah skozi jezno množico ljudi, ki kriči in skandira: "Morilec!" in "Sramota!" Nekateri protestniki so v kraljevo spremstvo metali različne predmete in blato, poroča BBC. Posredovati so morali policisti, ki so se trudili zadržati jezno množico. Telesni stražarji pa so razprostrli dežnike, da bi pred blatom in predmeti zaščitili kraljevo družino.

Kralj je medtem še vedno skušal komunicirati z jeznimi prebivalci. Očitki so leteli na pomanjkanje opozoril in nezadostno podporo oblasti po poplavah. V soboto je sicer španski premier Pedro Sánchez na območje napotil dodatnih 10.000 vojakov, policistov in drugo osebje.

Ob kralju in kraljici sta sicer mesto obiskala tudi premier in vodja regije Valencia Carlos Mazon. Nekateri protestniki so ob njihovem prihodu zahtevali odstop Mazona.