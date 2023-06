Besni Francozi po smrti najstnika že drugi dan razgrajali po ulicah

Po navedbah tiskovne agencije AFP je bilo največ nasilja v okrožju Pablo-Picasso v Nanterru, kjer so na ulice zakorakali predvsem mladi. Zažigali so avtomobile in zabojnike za smeti, večji del jeze pa je bil usmerjen na policijo. "Umikajo se! Gremo fantje, gremo, smrt policajem!" naj bi med drugim vpil eden od protestnikov.

Poleg tega so na policijske postaje in druge zgradbe metali pirotehnične izdelke in podobne eksplozive, BBC pa poroča tudi, da so vdrli v mestno hišo v predmestju Lilla. Na družbenih omrežjih je objavljen videoposnetek, na katerem skupina mladih zažiga dokumente in stole v mestni hiši Mons-en-Baroeula, torej predmestju Lilla.

Glede na posnetke so plameni zajeli več različnih prostorov, zagorel naj bi tudi velik kup dokumentov, ljudje s kapucami in balaklavami pa dodatne papirje in stole mečejo na že goreče dokumente. Na videoposnetku je nato videti večjo skupino ljudi, zbrano pred mestno hišo.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je povedal, da je bilo med nočnimi protesti aretiranih 150 ljudi. V tvitu je zapisal, da so bile mestne hiše, šole in policijske postaje tarče v noči "neznosnega nasilja" po vsej državi.

Macron obsodil streljanje: "To je neodpustljivo"

Zaradi smrti najstnika iz predmestja Pariza je prišlo do ogromnega izliva žalosti in jeze, umor pa so obsodili tudi številne prepoznavne osebnosti, kot je denimo nogometaš Kylian Mbappe.

Zelo hitro pa je streljanje obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Dejal je, da je bilo streljanje neodpustljivo in da "nič ne opravičuje smrti mlade osebe". "Rad bi izrazil čustva celotnega naroda ob tem, kar se je zgodilo in Nahelovi družini izkazal našo solidarnost in naklonjenost naroda".

Povedal je še, da je bil primer nemudoma predan sodiščem in da upa, da bo pravosodje hitro opravilo svoje delo. "Najstnik je bil umorjen, to je nerazložljivo, neoprostljivo," je ponovil.