Besni Francozi razgrajali že tretjo noč, Macron napovedal nov krizni sestanek

Umor 17-letnika, ki ga je med kontrolo prometa ustrelil policist, Francozom ne da miru. Prepričani so, da se kaj takega ne bi smelo zgoditi. Sploh ker ne gre za prvi tovrsten primer, so tako že tretjo zaporedno noč razgrajali po ulicah Pariza, zažigali avtomobile in stavbe, v policijske postaje in druge zgradbe pa usmerjali tudi pirotehniko. Aretiranih je bilo že več kot 660 ljudi, predsednik Emmanuel Macron pa je napovedal krizni sestanek. Policist, ki je mladeniča ustrelil, pa se je opravičil.

Po tretji noči protestov v Franciji je bilo aretiranih najmanj 667 ljudi, je povedal notranji minister Gerald Darmanin. Prek Twitterja je sporočil, da so se policija in gasilci pogumno soočili z nasiljem, ki je sinoči ponovno zajelo državo. Večina aretiranih je starih med 14 in 18 let, poroča britanski BBC.

Vse od Lilla na severu pa do Marseilla na jugu so se protestniki znesli nad javnimi zgradbami, trgovinami in vozili. Zaradi požara so morali na ulico zbežati tudi gostje enega izmed hotelov v Roubiaxu. O nemirih so poročali tudi iz Grenobla in Lyona, razširili pa so se tudi v sosednjo Belgijo. V Belgiji je bilo aretiranih 30 oseb. Stanje je sicer še posebej alarmantno okoli Pariza, kjer so se skupine protestnikov v Nanterru in drugih predmestjih spopadle s policijo. Po poročanju tiskovne agencije AFP naj bi nekateri izgredniki uporabili celo doma narejene granate.

Zažigali avtomobile in kante za smeti ter plenili trgovine, po državi več kot 40.000 policistov Več trgovin v francoski prestolnici so izgredniki izropali, v Nanterru pa so na stene stavb pisali "Maščevanje za Nahela". V več krajih na širšem območju Pariza so oblasti uvedle policijsko uro, v Lillu in Tourcoingu na severu države pa so prepovedale javna zbiranja. Na številnih javnih stavbah je nastala škoda.

Francoski voditelji se zavedajo, da bi smrt najstnika lahko sprožila širši upor proti policiji, politikom in državi. Toda kljub poskusom, da bi zadevo umirili, aktivaciji specialnih policijskih enot in vpoklicu dodatnih policistov francoska vlada še nima nadzora nad situacijo. Po vsej državi je bilo razporejenih okoli 40.000 policistov. 38-letni policist se je opravičil Mati ubitega 17-letnika je v prvem intervjuju po smrti sina dejala, da za njegovo smrt ne krivi celotne policije, temveč le policista, ki je izstrelil smrtonosni strel. Ta je obtožen umora, za svoje dejanje pa se je opravičil. Kot so sporočili s tožilstva v Nanterru, bo 38-letnik ostal v priporu. Že v četrtek so ugotovili, da je bila njegova uporaba orožja nezakonita. Macron sklical še eno krizno sejo vlade Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je smrt mladeniča označil za "nerazložljivo in neopravičljivo", izgrede in nasilje na ulicah francoskih mest pa za neupravičene, je za danes sklical nov krizni sestanek vlade. Ta je sicer potekal že v četrtek. V ta namen bo Macron tudi skrajšal svoj obisk v Bruslju, kjer poteka vrh EU, so sporočili iz Elizejske palače. Tako francoski predsednik kot vlada sicer pozivata k umiritvi razmer.

Kaj se je zgodilo? Najstnika alžirsko-maroškega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v Nanterru ustrelil v torek zvečer med prometno kontrolo. Policija je sprva domnevala, da je najstnik namenoma zapeljal proti policistom, da bi jih poškodoval, in da je zato policist streljal nanj.

icon-expand Policija v Franciji ustrelila najstnika FOTO: Posnetek zaslona Twitter