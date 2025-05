Besni Kim Džong Un priča ponesrečeni splavitvi rušilca

Rušilec Čoe Hjon so opisali kot vojaško ladjo "nove generacije", ki da bo "okrepila pripravljenost mornarice v času naraščajoče grožnje Združenih držav in Južne Koreje" . Zahodni analitiki ocenjujejo, da gre za odmik od starajočih se plovil iz sovjetske dobe. Satelitski posnetki pa kažejo, da bi rušilec lahko imel podobnosti s primerljivimi plovili ruske mornarice.

Gre sicer za drugo plovilo v seriji novih ladij, ki jih gradi Severna Koreja. Aprila so javnosti predstavili rušilec Čoe Hjon, prvi novozgrajeni rušilec po več deset letih. Takrat so sporočili, da načrtujejo izgradnjo več novih rušilcev, križark in fregat.

Kim je neuspelo lansiranje označil za "kaznivo dejanje" in jo pripisal "popolni malomarnosti" ter "neodgovornosti" več državnih institucij – vključno z oddelkom za industrijo streliva, tehnološko univerzo Kim Čaek in centralnim birojem za načrtovanje ladij.

Kim je dejal, da se škoda ne bo odpravila le s tehničnimi popravili, temveč tudi s politično odgovornostjo. Odredil je, da se rušilec obnovi pred plenarnim zasedanjem vladajoče Delavske stranke konec junija. Vendar pa analitiki glede na ocenjen obseg škode ocenjujejo, da je skoraj nemogoče upoštevati Kimov rok.

Upokojeni južnokorejski admiral Kim Duk-ki je za CNN povedal, da Severna Koreja očitno nima potrebne infrastrukture – suhega doka – za splavitev 5000-tonskega rušilca, kaj šele za njegovo dvigovanje in popravilo. "Suhi dok je drag objekt in Severna Koreja ga verjetno nima ... Ladjo v suhem doku je po izpraznitvi vode enostavno popraviti, vendar nimajo objekta," je dejal upokojeni admiral in dodal, da bi lahko popravila trajala od štiri do pet mesecev.

Ustanovljena je bila preiskovalna skupina za nesreče, poroča KCNA.