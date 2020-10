Španci zaradi koronskih ukrepov zavzeli ulice: granitne kocke, ogenj, plenjenje trgovin

Nemiri so med drugim izbruhnili v Barceloni, Bilbau, Burgosu, Santanderju in Valencii. Skupno je bilo na protestih lažje poškodovanih 29 policistov in sedem protestnikov.

Granitne kocke, ogenj, plenjenje trgovin

Med hujšimi so bili izgredi v Barceloni, saj so se zavlekli pozno v noč. Na televizijskih posnetkih je bilo videti, kako so nasilneži obmetavali policiste z granitnimi kockami. Zažigali so še smetnjake in postavljali barikade. Oplenili so najmanj dve trgovini. Policija je za nasilje okrivila predvsem skrajne desničarje, predvsem naj bi šlo za huligane in člane navijaške skupine nogometnega kluba Barcelona.

V Kataloniji so v petek začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Ob koncih tedna bo po novem veljala delna karantena. Od petka zjutraj do ponedeljka zjutraj ljudje ne smejo zapustiti mesta, v katerem živijo. Dom lahko zapustijo, a jim regionalna vlada to odsvetuje. V regiji, kjer so zaprli meje z drugimi regijami, so med drugim zaprli tudi športne centre, gledališča, kinematografe in velike nakupovalne centre.