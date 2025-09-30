Zidovi šole zgrmeli na dečke, trije umrli, številni ujeti pod ruševinami

Število smrtnih žrtev po zrušitvi šole se je povzpelo na tri, potem ko sta dva učenca umrla v bolnišnici.

Reševalne ekipe so še vedno na terenu, kjer pod zrušenim betonom iščejo morebitne preživele. Zgodaj zjutraj so reševanje za krajši čas prekinili, saj se je beton znova začel majati, poroča BBC.

Pod ruševinami šole je še vsaj 38 ljudi, med njimi so številni najstniki, ki so se v času zrušitve zbrali za molitev.