Zidovi šole zgrmeli na dečke, trije umrli, številni ujeti pod ruševinami

Število smrtnih žrtev po zrušitvi šole se je povzpelo na tri, potem ko sta dva učenca umrla v bolnišnici.
Reševalne ekipe so še vedno na terenu, kjer pod zrušenim betonom iščejo morebitne preživele. Zgodaj zjutraj so reševanje za krajši čas prekinili, saj se je beton znova začel majati, poroča BBC.
Pod ruševinami šole je še vsaj 38 ljudi, med njimi so številni najstniki, ki so se v času zrušitve zbrali za molitev.
- FOTO: AP
Agencija za preprečevanje nesreč je sicer priznala, da je imela dvonadstropna stavba nestabilne temelje, ki niso bili primerni za dve dodatni nadstropji.
Medtem so bila dekleta v drugem delu stavbe in so se uspešno rešila, poroča AP.
Študirajo in prakticirajo vero
Islamsko internatno šolo Al Khoziny na vzhodu Jave obiskujejo učenci, stari med 12 in 17 let. Vpisani učenci študirajo in prakticirajo vero pod vodstvom verskega učitelja.
V šoli se osredotočajo na islamske študije, kot so učenje Korana na pamet, učenje arabščine in islamskega prava.
Danes internat ponuja tudi splošno izobraževanje, vendar spada pod okrilje verskega ministrstva in ne ministrstva za izobraževanje, zato je regulacija ohlapna, nadzor pa ni dosleden, še navaja BBC.
