Bežal pred policijo in končal ujet v dimniku

Policisti iz kraja Fall River v ameriški zvezni državi Massachusetts se muzajo ob neumnosti 33-letnika, ki jim je v duhu prihajajočih praznikov poskušal pobegniti skozi dimnik. In se zataknil.

Beg z nesrečnim koncem za ubežnika je ujela policijska kamera. Na posnetku vidimo, kako se policisti po strehi približajo dimniku, posvetijo vanj in najdejo nesrečnika.

Policisti mu sami niso mogli pomagati, zato so poklicali gasilce, ki so morali porušiti del dimnika, da so se lahko prebili do ujetega. Po hitrem pregledu v bolnišnici so ga prepeljali v pripor. Kot so sporočili, so ga iskali zaradi kaznivih dejanj s področja drog in drugih kaznivih dejanj. Katerih, niso pojasnili.

Beg je sicer uspel njegovemu pajdašu, ki je prav tako pobegnil preko strehe, nato pa skočil na tla in čez ograjo ter tako ušel policistom.