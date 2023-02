Bežal pred policisti, trčil v njihovo vozilo in podrl cestninsko zapornico

Začelo se je na avtocesti A6 v smeri Reke. Ob 2.45 so policisti zaradi suma tihotapljenja ljudi skušali ustaviti avtomobil znamke audi z nemškimi registrskimi tablicami. Na izvozu Vrata je zapeljal z avtoceste in brez ustavljanja tudi mimo cestninske postaje, kjer je med mimovozom odbil zapornico.

"Še pred povzročitvijo tega prometnega prekrška se je nekajkrat ustavil, pri čemer je iz vozila poskakalo pet ljudi," piše reški Novi list.

Voznik je na območju Škrljeva zaradi neprilagojene hitrosti trčil v policijsko vozilo, a vseeno nadaljeval pot v smeri Svetega Kuzma, kjer se je ustavil in peš pobegnil v gozd. Med zasledovanjem pobeglega voznika v temi in po nepreglednem terenu sta dva policista padla in se poškodovala.

Policija ubežnika še vedno išče, pet državljanov Turčije, ki so bili potniki v avtomobilu, pa so prijeli.