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Bežala pred požarom in izginila: je truplo Draganino?

Zagreb, 15. 08. 2026 09.47 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Pogrešana Dragana Antešević

V katastrofalnem požaru na območju Stanić pri Omišu je izginila 34-letna sezonska delavka Dragana Antešević. Policija naj bi potrdila, da je truplo, ki so ga našli na požarišču, prav Draganino.

Hrvaška policija naj bi po neuradnih informacijah potrdila, da truplo, najdeno na požarišču pri Omišu, pripada mladi ženski. Gre za 34-letno državljanko BiH Dragano Antešević, ki so jo od včeraj iskali pripadniki policije in Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), poroča Slobodna Dalmacija. 

Med katastrofalnim požarom pri Omišu je izginila 34-letna Dragana Antešević iz Kotor Varoša v Bosni in Hercegovini. Nazadnje so jo videli v četrtek, 13. avgusta, ko je pred požarom pobegnila z območja Stanić. Dragana je na Hrvaško prišla zaradi sezonskega dela. Njena družina se je takoj vključila v iskanje, poroča Net.hr

Družina oddala vzorce DNK

Družina je danes predala vzorce DNK, Draganin mož pa je prispel na Hrvaško, da bi s pomočjo pristojnih služb poskušal izvedeti, kaj se je zgodilo z njo. 

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V času požara je bila Dragana v avtomobilu še z dvema osebama. V nekem trenutku je izstopila iz avtomobila in potem se je za njo izgubila vsaka sled. Ena oseba iz avtomobila je bila huje poškodovana.

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