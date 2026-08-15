Bežala pred požarom in izginila: je truplo Draganino?

Hrvaška policija naj bi po neuradnih informacijah potrdila, da truplo, najdeno na požarišču pri Omišu, pripada mladi ženski. Gre za 34-letno državljanko BiH Dragano Antešević, ki so jo od včeraj iskali pripadniki policije in Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), poroča Slobodna Dalmacija.

Med katastrofalnim požarom pri Omišu je izginila 34-letna Dragana Antešević iz Kotor Varoša v Bosni in Hercegovini. Nazadnje so jo videli v četrtek, 13. avgusta, ko je pred požarom pobegnila z območja Stanić. Dragana je na Hrvaško prišla zaradi sezonskega dela. Njena družina se je takoj vključila v iskanje, poroča Net.hr.